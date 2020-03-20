Морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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20 марта 2020
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Об этом журналистам сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«Предварительно могу сказать, что 60-80% погибло черешни, сливы, до 40% – персика, яблони – 15%. Окончательные результаты будем знать до конца недели. Это в целом по Крыму», – сообщил министр.
Кроме того, заморозки повредили озимые и яровые посевы в степном Крыму. Накануне МЧС объявило штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью температура воздуха опускалась до шести градусов ниже нуля.
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Из-за сильных заморозков и града в 2017 году Крым недосчитался значительной доли урожая садоводческих культур, многие хозяйства столкнулись с финансовыми проблемами. Министерством сельского хозяйства России предусмотрены компенсации за гибель урожая.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».
Среда, 18 марта 2020: В МЧС Крыма прогнозируют гибель сельхозкультур. В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки, которые могут нанести урон распустившимся почкам ранних косточковых культур.
Четверг, 12 марта 2020: Крымских аграриев призывают наконец-таки начать борьбу с сорняками. Во время проведения фитосанитарных обследований посевов озимых зерновых культур на территории Республики Крым обнаружена высокая численность сорных растений, которая приближается к пороговой.
Воскресенье, 8 марта 2020: В Крыму заявили об увеличении урожая клубники. В этом году крымские сельхозпроизводители вырастят на 15% больше клубники, чем годом ранее.
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