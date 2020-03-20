Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки

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Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом на полуострове заявил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.

«Некоторые швейные фабрики крымских городов запустили работу по пошиву ватно-марлевых повязок», - сказал Гоцанюк.

Кроме этого, глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству подсчитать количество медицинских масок, необходимых для различных учреждений Крыма.

«Необходимо точно подсчитать количество необходимых средств индивидуальной защиты. Там, где исчерпаны резервы, принять меры по изготовлению ватно-марлевых повязок», - констатировал Аксенов.

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В свою очередь министр транспорта РК Сергей Карпов заявил, что общая потребность в медицинских масках и перевозчиков на полуострове составляет 290 тысяч, однако в данный момент в наличии всего 8,5 тысяч масок.

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