Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

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Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по профилактике недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Я прошу всех помнить о гражданской ответственности. О том, что вы имели риск привезти сюда заразу и подвергаете опасности жизни близких, родственников, соседей, крымчан, – сказал Аксенов. – Мы обращаемся ко всем, поскольку тех, кто был по биометрическому украинскому паспорту, не видно в базе, указать данные о том, что были. Если по итогу выяснится, что кто-то скрыл и привез заразу на территорию Республики Крым, я буду настаивать на возбуждении уголовного дела, уголовного преследования таких людей».

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Он уточнил, что результаты теста на наличие коронавируса, который делается на границе с Крымом, гражданин ожидает около шести часов. «Шесть часов сегодня на границе необходимо подождать теста и не подвергать опасности своих близких и других крымчан», – добавил глава республики.

Штаб по профилактике распространения коронавируса в республике был создан 17 марта. С этого же дня в республике введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой инфекции.

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