Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Март 2020
20 марта 2020
Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Отсутствие масок, их по стране сегодня дефицит. Все регионы стали в очередь, – сказал Аксенов. – Нет необходимости сейчас закупать маски тюками. В этой части никакого ажиотажа быть не должно. Мы заявку на 3 млн масок подали, чтобы обеспечить (их продажу) в аптеках».
Аксенов отметил, что маски заметно подорожали. В первую очередь ими необходимо обеспечить лиц, которым предписано находиться на работе в средствах защиты. А гражданам для собственного использования дома запасаться масками нет необходимости.
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Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что за весь период мониторинга и проведения мероприятий в отношении новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением находились или находятся более 350 человек, лабораторно обследовано более 900 человек. При этом лабораторно подтвержденных случаев на территории Республики Крым и Севастополя не зарегистрировано.
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