Какой сегодня праздник 20 марта

Сегодня, 20 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день счастья (International Day of Happiness)

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей.

Международный день счастья отмечают практически во всех странах мира. Но активнее всего Международный день счастья отмечается в сети. Обычно 20 марта интернет-пользователи отправляют друг другу виртуальные открытки, стихи-поздравления и другие приятности, способные сделать их получателей чуточку счастливее.

День Земли (Earth Day)

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течении одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой минуты, люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.

Комоедица

Сейчас многие позабыли, а кто-то и не знал никогда, что Масленица - не просто встреча весны. Пожалуй, мало кто вспомнит и предположение о том, что раньше на Руси Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие, которое в современном календаре приходится на 20 или 21 марта, - один из четырех главных праздников года в древней языческой традиции и один из самых древних. По сути - это земледельческий Новый год.

Также сегодня, 20 марта, отмечают такие праздники:

- День весеннего равноденствия (Spring Equinox)

- Всемирный день воробья (World Sparrow Day)

- Международный день астрологии (International Astrology Day)

- Международный день без мяса (International Day Without Meat)

- День памяти преподобного Павла Препростого

- Павел Капельник

- День мартовских зайцев

- Всемирный день лягушки (World Frog Day)

- Всемирный день здоровья полости рта (World Oral Health Day)

- Всемирный день театра для детей и молодежи (World Day of Theater for Children and Young People)

- Всемирный день сторителлинга (World Storytelling Day)

- Международный день франкофонии (French Language Day)

- Фестиваль цветения и любования сакурой в Японии

- День похищения пришельцами (Alien Abduction Day) в США

- День предложения (National Proposal Day) в США

Сегодня именины празднуют: Павел, Василий, Евгений, Емельян, Елпидий, Ефрем, Лаврентий, Агафодор, Нестор, Еферий, Капитолина, Капитон.

Что происходило 20 марта в прошлые годы

44 - Во время торжественного погребения Гая Юлия Цезаря римский консул Марк Антоний объявил римскому народу завещание Цезаря. В завещании Цезарь объявил внучатого племянника Гая Октавия своим наследником и усыновил его.

321 - Римский император Константин Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).

1669 - Рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.

1792 - Национальная Ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

1815 - Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления «ста дней».

1854 - В США основана республиканская партия.

1898 - В Санкт-Петербурге проведен первый хоккейный матч.

1917 - Украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.

1921 - В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1934 - В гавани Киля инженер Рудольф Кухнольд, возглавлявший исследовательскую лабораторию военно-морского флота Германии, впервые испытал радар.

1969 - В британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1991 - 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven.

1992 - 20-21 марта в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.

1995 - Религиозная секта «Аум Сенрике» организовала газовую атаку в токийском метро. Погибли 12 человек, пострадали более 1000.

2008 - В США, в честь пятой годовщины войны в Ираке, прошли массовые протесты. Протестующие требовали вывести войска из Ирака и судить президента Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни и госсекретаря Кондолизу Райс как военных преступников.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 марта. Какие праздники будут завтра?

