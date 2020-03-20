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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 20 марта

Пятница
20 марта 2020
05:15

Использованы материалы: Новости Крыма

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20 марта 2020


Какой сегодня праздник 20 марта

© pixabay.com

Сегодня, 20 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день счастья (International Day of Happiness)

Международный день счастья празднуют 20 марта

Фото pixabay.com

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей.

Международный день счастья отмечают практически во всех странах мира. Но активнее всего Международный день счастья отмечается в сети. Обычно 20 марта интернет-пользователи отправляют друг другу виртуальные открытки, стихи-поздравления и другие приятности, способные сделать их получателей чуточку счастливее.

День Земли (Earth Day)

День Земли (Earth Day)

Фото pixabay.com

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течении одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой минуты, люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.

Комоедица

Сейчас многие позабыли, а кто-то и не знал никогда, что Масленица - не просто встреча весны. Пожалуй, мало кто вспомнит и предположение о том, что раньше на Руси Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие, которое в современном календаре приходится на 20 или 21 марта, - один из четырех главных праздников года в древней языческой традиции и один из самых древних. По сути - это земледельческий Новый год.

Также сегодня, 20 марта, отмечают такие праздники:

- День весеннего равноденствия (Spring Equinox)

- Всемирный день воробья (World Sparrow Day)

- Международный день астрологии (International Astrology Day)

- Международный день без мяса (International Day Without Meat)

- День памяти преподобного Павла Препростого

- Павел Капельник

- День мартовских зайцев

Читайте: Какой сегодня праздник 17 марта

- Всемирный день лягушки (World Frog Day)

- Всемирный день здоровья полости рта (World Oral Health Day)

- Всемирный день театра для детей и молодежи (World Day of Theater for Children and Young People)

- Всемирный день сторителлинга (World Storytelling Day)

- Международный день франкофонии (French Language Day)

- Фестиваль цветения и любования сакурой в Японии

- День похищения пришельцами (Alien Abduction Day) в США

- День предложения (National Proposal Day) в США

Сегодня именины празднуют: Павел, Василий, Евгений, Емельян, Елпидий, Ефрем, Лаврентий, Агафодор, Нестор, Еферий, Капитолина, Капитон.

Что происходило 20 марта в прошлые годы

44 - Во время торжественного погребения Гая Юлия Цезаря римский консул Марк Антоний объявил римскому народу завещание Цезаря. В завещании Цезарь объявил внучатого племянника Гая Октавия своим наследником и усыновил его.

321 - Римский император Константин Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).

1669 - Рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.

1792 - Национальная Ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

1815 - Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления «ста дней».

1854 - В США основана республиканская партия.

1898 - В Санкт-Петербурге проведен первый хоккейный матч.

1917 - Украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.

1921 - В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1934 - В гавани Киля инженер Рудольф Кухнольд, возглавлявший исследовательскую лабораторию военно-морского флота Германии, впервые испытал радар.

1969 - В британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1991 - 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven.

1992 - 20-21 марта в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.

1995 - Религиозная секта «Аум Сенрике» организовала газовую атаку в токийском метро. Погибли 12 человек, пострадали более 1000.

2008 - В США, в честь пятой годовщины войны в Ираке, прошли массовые протесты. Протестующие требовали вывести войска из Ирака и судить президента Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни и госсекретаря Кондолизу Райс как военных преступников.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 марта. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Какой сегодня праздник 19 марта. Сегодня, 19 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 18 марта 2020: Поклонская из-за коронавируса отменила вечеринку. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, которой 18 марта исполнилось 40 лет, была вынуждена перенести празднование дня своего рождения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020: Какой сегодня праздник 18 марта. Сегодня, 18 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вторник, 17 марта 2020: Жители Крыма скупают продукты в супермаркетах из-за угрозы карантина. В супермаркетах Симферополя и Ялты жители скупают продукты, которые долго хранятся.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/kakoi-segodnya-prazdnik-20-marta-129246/

 
 

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