К строительству очистных в Коктебеле может быть приступят только после сезона

Строительство очистных сооружений в курортном Коктебеле будет координироваться с учетом туристического трафика в летний сезон.

Об этом министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил на расширенном заседании рабочей группы по развитию поселка Коктебель с представителями органов исполнительной и муниципальной власти, руководителями и представителями общественных организаций поселка.

— Строительство современных очистных сооружений с ультрафиолетовой фильтрацией и без глубоководного вывода в море – это ключевой момент для поселка, который синхронизирован со вторым проектом – реконструкцией набережной. Без этого проекта никакие другие проекты реализовываться не могут и не должны. После определения подрядчика по строительно-монтажным работам и начала работ мы будем координировать его деятельность, чтобы не нарушить туристический трафик и не мешать сезону, — цитирует министра пресс-служба Минкурортов РК.

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На данный момент проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений поселка находятся на завершающей стадии – проектно-сметная документация проходит проверку в федеральной государственной экспертизе.

Активный период строительства планируется начать в 2020 году, после окончания курортного сезона, сроки завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию по плану-графику, утвержденному Минэкономразвития России – сентябрь 2022 года.Руководитель ООО «Институт «Шельф» Максим Смоленцев представил проект членам рабочей группы и ответил на вопросы общественности.

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