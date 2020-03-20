К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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Март 2020
20 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемодонов.
«В рамках поручения министерства здравоохранения (Российской Федерации) в Республике Крым на случай массовых поступлений принято решение провизорные койки разворачивать в седьмой городской больнице. Там мы можем развернуть порядка 180 коек, изолировать один (блок)», – сказал Чемоданов.
Он отметил, что на данный момент в изоляторах медучреждений Крыма находится 16 человек и 212 человек под динамическим наблюдением по коронавирусу.
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Заседание оперативного штаба проходит в прямом эфире. Во время сегодняшнего заседания глава Крыма сообщил, что будет настаивать на введении уголовной ответственности в отношении лиц, которые отказываются от карантина по коронавирусу.
Первое заседание оперативного штаба состоялось 19 марта. Штаб был создан 17 марта. С этого же дня в республике введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой инфекции.
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