К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки

© Новости Крыма

Минздрав Крыма на случай массового поступления заболевших коронавирусом подготовит один блок симферопольской городской клинической больницы №7.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемодонов.

«В рамках поручения министерства здравоохранения (Российской Федерации) в Республике Крым на случай массовых поступлений принято решение провизорные койки разворачивать в седьмой городской больнице. Там мы можем развернуть порядка 180 коек, изолировать один (блок)», – сказал Чемоданов.

Он отметил, что на данный момент в изоляторах медучреждений Крыма находится 16 человек и 212 человек под динамическим наблюдением по коронавирусу.

Читайте: Есть ли коронавирус в Крыму? Эксперты уверены, что его будут скрывать до последнего

Заседание оперативного штаба проходит в прямом эфире. Во время сегодняшнего заседания глава Крыма сообщил, что будет настаивать на введении уголовной ответственности в отношении лиц, которые отказываются от карантина по коронавирусу.

Первое заседание оперативного штаба состоялось 19 марта. Штаб был создан 17 марта. С этого же дня в республике введен режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим. Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.

Сегодня : Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.

Сегодня : «Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров. В Крыму грозят ввести уголовную ответственность для тех, кто скрыл свое пребывание за границей, отказывается от самоизоляции или госпитализации при первых признаках заболевания.

Сегодня : Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России. Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.