Группы в детсадах Крыма сократят до 12 детей

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Власти Крыма подготовили рекомендации для дошкольных учреждений об ограничении групп 12 детьми.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму сообщила курирующая образование вице-премьер Елена Романовская.

«В проекте вашего указа у нас записана рекомендация о том, что по желанию родителей дети могут посещать дошкольные учебные учреждения. Если есть, кому присматривать – конечно, лучше детям оставаться дома. Рекомендации будут для дошкольных учреждений: группы не более 12 человек там, где просто некому дома присматривать за детьми», – сообщила Романовская.

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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы в России будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Планируется, что с 30 марта, когда закончатся плановые каникулы у детей, учеба продолжится в дистанционном режиме.

С 16 марта по 1 апреля на дистанционном обучении находятся студенты Крымского федерального университета.

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Сегодня : Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания. Накануне конца четверти в крымских школах планируют традиционно провести родительские собрания.

Вчера : Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма. В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Среда, 18 марта 2020 : Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

Вторник, 17 марта 2020 : Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.