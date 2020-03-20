Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки

Группы в детсадах Крыма сократят до 12 детей

Пятница
20 марта 2020
09:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Власти Крыма подготовили рекомендации для дошкольных учреждений об ограничении групп 12 детьми.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму сообщила курирующая образование вице-премьер Елена Романовская.

«В проекте вашего указа у нас записана рекомендация о том, что по желанию родителей дети могут посещать дошкольные учебные учреждения. Если есть, кому присматривать – конечно, лучше детям оставаться дома. Рекомендации будут для дошкольных учреждений: группы не более 12 человек там, где просто некому дома присматривать за детьми», – сообщила Романовская.

Читайте: Севастопольский университет перейдет на дистанционное обучение с 17 марта

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы в России будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Планируется, что с 30 марта, когда закончатся плановые каникулы у детей, учеба продолжится в дистанционном режиме.

С 16 марта по 1 апреля на дистанционном обучении находятся студенты Крымского федерального университета.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания. Накануне конца четверти в крымских школах планируют традиционно провести родительские собрания.

Вчера: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма. В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

Вторник, 17 марта 2020: Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/gruppy-v-detsadah-kryma-sokratyat-do-12-detei-129229/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»

Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.