Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу

Государственный Совет Республики Крым перейдет на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента со ссылкой на первого вице-спикера Ефима Фикса.

По его словам, мера устанавливается временно, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом в здании Госсовета продолжают соблюдаться все профилактические меры.

«Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта», - сообщил Фикс.

Читайте: ЕС официально продлил санкции по Крыму

Пока что депутаты сосредоточат свое внимание на состоянии дел в регионах, в частности будут отслеживать цены на лекарства и продукты питания, оснащение ФАПов и амбулаторий специальным оборудованием и готовность крымских школ перейти на дистанционное обучение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Украинский Центр админуслуг на Чонгаре приостанавливает работу. Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу с 23 марта по 3 апреля из-за карантина в связи с коронавирусом.

Вчера : Путин не будет тестироваться на коронавирус после поездки в Крым. Президент России Владимир Путин не планирует проходить тестирование на коронавирус после своей поездки в Крым.

Четверг, 19 марта 2020 : Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Четверг, 19 марта 2020 : Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.