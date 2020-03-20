Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента со ссылкой на первого вице-спикера Ефима Фикса.
По его словам, мера устанавливается временно, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом в здании Госсовета продолжают соблюдаться все профилактические меры.
«Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта», - сообщил Фикс.
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Пока что депутаты сосредоточат свое внимание на состоянии дел в регионах, в частности будут отслеживать цены на лекарства и продукты питания, оснащение ФАПов и амбулаторий специальным оборудованием и готовность крымских школ перейти на дистанционное обучение.
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