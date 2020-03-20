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Власть -> Власть по-крымски

Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу

Пятница
20 марта 2020
19:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Государственный Совет Республики Крым перейдет на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента со ссылкой на первого вице-спикера Ефима Фикса.

По его словам, мера устанавливается временно, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом в здании Госсовета продолжают соблюдаться все профилактические меры.

«Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта», - сообщил Фикс.

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Пока что депутаты сосредоточат свое внимание на состоянии дел в регионах, в частности будут отслеживать цены на лекарства и продукты питания, оснащение ФАПов и амбулаторий специальным оборудованием и готовность крымских школ перейти на дистанционное обучение.

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Четверг, 19 марта 2020: Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/gossovet-kryma-perehodit-na-distantsionnuju-rabotu-129283/

 
 

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