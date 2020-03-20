Джанкоец попался на продаже «паленого» алкоголя в Симферополе

Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу о продаже немаркированной алкогольной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя утвержден обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя г. Джанкой по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемый посредством сети «Интернет» приобрел у неустановленного лица немаркированный спиртосодержащий товар, который хранил на складе в г. Симферополе для последующей реализации и извлечения прибыли от незаконной деятельности. Во время сбыта в г. Симферополе партии товара на общую сумму свыше 100 тыс. руб. незаконные действия обвиняемого пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

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Немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 5 ст. 171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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