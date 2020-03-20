Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Джанкоец попался на продаже «паленого» алкоголя в Симферополе

Пятница
20 марта 2020
14:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Джанкой

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу о продаже немаркированной алкогольной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя утвержден обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя г. Джанкой по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемый посредством сети «Интернет» приобрел у неустановленного лица немаркированный спиртосодержащий товар, который хранил на складе в г. Симферополе для последующей реализации и извлечения прибыли от незаконной деятельности. Во время сбыта в г. Симферополе партии товара на общую сумму свыше 100 тыс. руб. незаконные действия обвиняемого пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Читайте: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку

Немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 5 ст. 171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским. Крымские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который пытался убедить инспекторов ГИБДД за вознаграждение не составлять в отношении него протокол.

Сегодня: Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

Сегодня: В Крыму глава села попался на незаконной передаче земли. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий главой одного из сельских поселений Джанкойского района.

Сегодня: Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/dzhankoets-popalsya-na-prodazhe-palenogo-alkogolya-v-simferopole-129241/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

Крымчан, скрывших свои поездки в Европу, будут жестко наказывать

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

В Крыму Следком отчитался о расследовании многомиллионных долгов по зарплате

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Экс-депутата Верховной Рады Украины будут судить в Москве за попытку вернуть завод в Крыму

Коронавирус: Аваков предлагает ограничить въезд из Крыма

Коронавирус: Аваков предлагает ограничить въезд из Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.