«Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров

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В Крыму грозят ввести уголовную ответственность для тех, кто скрыл свое пребывание за границей, отказывается от самоизоляции или госпитализации при первых признаках заболевания.

Как оказалось, таких случаев полно. Вопрос обсуждался сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

На сегодняшний день заболевших в РК нет, в изоляции находятся 16 человек, под динамическим наблюдением – 212. Но угроза велика.

Выяснилось, что многие крымчане, возвращаясь на полуостров с территории Украины умалчивают, что они на самом деле были не в Незалежной, а в других странах. Несмотря на то, что в пунктах пропуска всем вручается памятка о необходимости 14-дневной самоизоляции, не все эти требования соблюдают. Есть факты, когда люди с симптомами, совпадающими с симптомами коронавируса, категорически отказываются от госпитализации.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет ходатайствовать о введении уголовной ответственности за подобное поведение. При этом в соцсетях отмечают, что как минимум два крымских министра недавно вернулись из-за границы – это Ирина Кивико и Дмитрий Шеряко. Но они не самоизолировались, а принимают участие в массовых мероприятиях. Сколько еще крымчан в ближайшие дни приедут из других стран, никто пока сказать не может. Например, за минувшие сутки только через границу с Украиной на полуостров попали более 330 человек.

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А в аэропорту Симферополя, как оказалось, контроля за прибывающими практически нет. Стационарных тепловизоров пока нет, ручные используются для контроля температуры сотрудников аэропорта и сторонних организаций, работающих на территории. В республиканском управлении Роспотребнадзора заявляют, что 100% прилетающих проходят контроль, но каким образом – не уточняют. На заседании штаба представители ведомства признали, что ручные тепловизоры в аэропорту их сотрудники пока не используют.

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Сегодня : Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России. Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.