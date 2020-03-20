«Дырявая граница»: крымчане скрывают, что вернулись из-за границы, а в аэропорту нет тепловизоров для пассажиров

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Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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20 марта 2020
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Как оказалось, таких случаев полно. Вопрос обсуждался сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
На сегодняшний день заболевших в РК нет, в изоляции находятся 16 человек, под динамическим наблюдением – 212. Но угроза велика.
Выяснилось, что многие крымчане, возвращаясь на полуостров с территории Украины умалчивают, что они на самом деле были не в Незалежной, а в других странах. Несмотря на то, что в пунктах пропуска всем вручается памятка о необходимости 14-дневной самоизоляции, не все эти требования соблюдают. Есть факты, когда люди с симптомами, совпадающими с симптомами коронавируса, категорически отказываются от госпитализации.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет ходатайствовать о введении уголовной ответственности за подобное поведение. При этом в соцсетях отмечают, что как минимум два крымских министра недавно вернулись из-за границы – это Ирина Кивико и Дмитрий Шеряко. Но они не самоизолировались, а принимают участие в массовых мероприятиях. Сколько еще крымчан в ближайшие дни приедут из других стран, никто пока сказать не может. Например, за минувшие сутки только через границу с Украиной на полуостров попали более 330 человек.
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А в аэропорту Симферополя, как оказалось, контроля за прибывающими практически нет. Стационарных тепловизоров пока нет, ручные используются для контроля температуры сотрудников аэропорта и сторонних организаций, работающих на территории. В республиканском управлении Роспотребнадзора заявляют, что 100% прилетающих проходят контроль, но каким образом – не уточняют. На заседании штаба представители ведомства признали, что ручные тепловизоры в аэропорту их сотрудники пока не используют.
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Сегодня: Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим. Министерством промышленной политики Республики Крым доведены рекомендации об обязательном использовании персоналом предприятий торговли медицинских масок при обслуживании покупателей.
Сегодня: Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки. Швейные фабрики и ателье в Судаке, Керчи и Ялте начали изготавливать ватно-марлевые повязки.
Сегодня: К приему заразившихся коронавирусом готовят крупную больницу в Крыму. Минздрав Крыма на случай массового поступления заболевших коронавирусом подготовит один блок симферопольской городской клинической больницы №7.
Сегодня: Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России. Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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