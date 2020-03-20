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Власть -> Транспорт Крыма

Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети

Пятница
20 марта 2020
08:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция которых ведется по ФЦП развития Крыма и Севастополя, превысила 70%.

Об этом сообщила пресс-служба Службы автодорог Крыма.

«Завершение строительства по контракту запланировано на сентябрь 2020 года. Сейчас готовность объекта составляет 71%», – сообщили в пресс-службе.

Речь идет о строительстве и реконструкции автодороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной в границах села Укромное (работы проводятся на участке со 108 по 111 км трассы) в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Победителем в конкурсе была признана «Дорожно-транспортная строительная компания» (Симферополь), сумма контракта составила 1,9 млрд рублей. Работы начались в декабре 2017 года.

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Как уточнили в Службе автодорог Крыма, общая протяженность ремонтируемого участка с учетом развязок и пересечений составляет 8,6 км. Длина реконструкции основного хода трассы – 2,9 км. «Магистраль получит первую техническую категорию, – уточнили в пресс-службе. – На участке будет организовано по три полосы движения в каждую сторону. Общая ширина проезжей части – 21 м. Расчетная скорость движения с учетом прохождения через населенный пункт – 80 км/ч».

Подрядчик должен возвести две транспортные развязки – у нового терминала аэропорта и у села Совхозное, на которых субподрядчик – «Крым Мост» – организует два путепровода.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.

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Вчера: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

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