Дорога и система развязок у аэропорта Симферополь готовы на две трети

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба Службы автодорог Крыма.
«Завершение строительства по контракту запланировано на сентябрь 2020 года. Сейчас готовность объекта составляет 71%», – сообщили в пресс-службе.
Речь идет о строительстве и реконструкции автодороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной в границах села Укромное (работы проводятся на участке со 108 по 111 км трассы) в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Победителем в конкурсе была признана «Дорожно-транспортная строительная компания» (Симферополь), сумма контракта составила 1,9 млрд рублей. Работы начались в декабре 2017 года.
Читайте: Железнодорожные перевозки из Крыма в Кубань обеспечат новым транспортом
Как уточнили в Службе автодорог Крыма, общая протяженность ремонтируемого участка с учетом развязок и пересечений составляет 8,6 км. Длина реконструкции основного хода трассы – 2,9 км. «Магистраль получит первую техническую категорию, – уточнили в пресс-службе. – На участке будет организовано по три полосы движения в каждую сторону. Общая ширина проезжей части – 21 м. Расчетная скорость движения с учетом прохождения через населенный пункт – 80 км/ч».
Подрядчик должен возвести две транспортные развязки – у нового терминала аэропорта и у села Совхозное, на которых субподрядчик – «Крым Мост» – организует два путепровода.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров на наличие симптомов заражения новым коронавирусом.
Сегодня: На автостанциях Крыма вводится пропускной режим. Пропускной режим вводится на ряде автостанций Крыма – допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы будет осуществляться только при наличии билетов.
Вчера: Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.
Вчера: Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя. Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/doroga-i-sistema-razvyazok-u-aeroporta-simferopol-gotovy-na-dve-treti-129211/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:22 Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским
17:58 Пока не все торговые сети Крыма готовы ввести масочный режим
17:33 Школам Крыма рекомендовали не проводить родительские собрания
17:11 Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии
16:37 В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги
16:03 В аэропорту Симферополя вводят контроль здоровья всех прилетающих
15:56 Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму
15:41 Крымские фабрики начали изготавливать ватно-марлевые повязки