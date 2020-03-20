Дома престарелых Крыма закрыли на карантин

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В республике закрыли все стационарные учреждения для пожилых граждан и инвалидов в связи с реализуемым комплексом мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании оперативного штаба, созданного при Совете министров РК, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

— Рекомендации по гражданам преклонного возраста, это самая уязвимая категория, сегодня есть распоряжение и Минтруда России, и вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой о закрытии всех стационарных учреждений, в которых находятся пожилые и инвалиды. Сегодня в республике все дома-интернаты психоневрологического профиля и общего профиля закрыты на вход и выход для подопечных и для посещения подопечных. Рекомендации для всех коллективов, работающих в этих учреждениях, выданы. Кроме этого, мы закрываем группы дневного пребывания и группы обучения пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Однако социальные работники по-прежнему осуществляют обслуживание на дому по графику, — сообщила Романовская.

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Также, по словам крымского вице-премьера, Комитету молодежной политики РК дано поручение о привлечении всех волонтеров для помощи пожилым, которые не находятся на социальном обслуживании, на дому, по доставке необходимых медикаментов и продуктов питания.

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