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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Бывший главврач крымской больницы предстанет перед судом за взятку

Пятница
20 марта 2020
14:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2020
Март 2020
20 марта 2020


Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

«Установлено, что при проведении конкурса на оказание услуг по обеспечению лечебным питанием граждан, находящихся на стационарном лечении в Ленинской ЦРБ в 2020 году, была подана заявка со стороны одной из фирм. В декабре 2019 года действующий на тот момент главный врач Ленинской центральной районной больницы в ходе личной встречи с юристом этой фирмы потребовал передать ему 5% от общей суммы госконтракта, что составляло почти 756 тысяч рублей, за общее покровительство и способствование реализации данного контракта», – сообщила Постнова.

Передача денег состоялась в кабинете должностного лица в декабре прошлого года. Главврач получил от юриста 500 тысяч рублей после чего был задержан сотрудниками МВД по Республике Крым и управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи провели весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.

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«Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», – добавила Постнова.

Бывшему главврачу инкриминируется совершение преступления по части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/20/byvshii-glavvrach-krymskoi-bolnitsy-predstanet-pered-sudom-za-vzyatku-129240/

 
 

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