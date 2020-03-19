Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным крымского гидрометцентра, ночью и утром 19 и 20 марта на полуострове сохранятся заморозки от -1 до -6. В Симферополе от -1 до -3.
В МЧС отметили, что в данных условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуация и аварий на объектах ЖКХ, энергетики. Кроме этого прогнозируется увеличение количества ДТП. Также возможно гибель сельскохозяйственных культур, цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
В ведомстве напомнили жителям полуострова о необходимых мерах безопасности и во избежание переохлаждения одеваться по погоде.
Читайте: Погода в Крыму ухудшится из-за холодного фронтального раздела
Ранее завотделом полевых культур ФГБУ НИИСХ Крыма Людмила Радченко рассказала, что заморозки могут повредить абрикосам, яровому ячменю и другим видам культур.
Холодная погода в Крыму сохранится до конца марта. Ожидается, что в ближайшие две недели дневная температура не будет превышать 10 градусов тепла, а ночные будут держаться на уровне нуля.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9, ближайшей ночью от +1 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Среда, 18 марта 2020: Штормовое предупреждение: на Крым идет сильный ветер. Днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Среда, 18 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от –1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/zima-ne-otstupaet-v-krymu-prognozirujut-morozy-129195/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции