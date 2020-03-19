Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

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Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призвал лидера группы «Ленинград» и члена Партии роста Сергея Шнурова «заниматься творчеством, а не политикой».

Об этом пишут РИА Новости.

Ранее в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на вопрос ведущего о принадлежности Крыма Шнуров дал довольно неопределенный ответ: «Поживем-увидим».Лидера ЛДПР, в свою очередь, такая реакция не удовлетворила. Жириновский напомнил новоиспеченному коллеге «об артисте, который себя «закопал», воздержавшись признавать полуостров российским».

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«Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении? А он собрался идти в политику», - возмутился глава ЛДПР.

Жириновский также посоветовал «каждому заниматься своим делом»: певцам – петь, а парикмахерам и банщикам – трудиться в своей профессиональной сфере.

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