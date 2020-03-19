Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 марта 2020
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Об этом пишут РИА Новости.
Ранее в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на вопрос ведущего о принадлежности Крыма Шнуров дал довольно неопределенный ответ: «Поживем-увидим».Лидера ЛДПР, в свою очередь, такая реакция не удовлетворила. Жириновский напомнил новоиспеченному коллеге «об артисте, который себя «закопал», воздержавшись признавать полуостров российским».
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«Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении? А он собрался идти в политику», - возмутился глава ЛДПР.
Жириновский также посоветовал «каждому заниматься своим делом»: певцам – петь, а парикмахерам и банщикам – трудиться в своей профессиональной сфере.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 марта 2020: Шнуров про принадлежности Крыма: «Поживем - увидим». Шоумен, лидер группировки «Ленинград», а теперь уже и политик Сергей Шнуров долго не мог найти слов в ответ на блицвопрос: «Крым наш?».
Понедельник, 16 марта 2020: Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма. В Украине из проекта «Голос страны» ушла бывшая участница группировки «Ленинград» Василиса Старшова.
Среда, 4 марта 2020: «Стыдно»: актер Панин покаялся перед Украиной за слова о Крыме. Российский актер Алексей Панин дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. Артист заявил, что ему стыдно за то, что в 2014 году он поддержал вхождение Крыма в состав России.
Понедельник, 2 марта 2020: Рэпер Серега отобрал у бывшей жены двух сыновей и увез в Крым. В мире шоу-бизнеса новый скандал. Только исчерпался конфликт между издателем Полиной Неней и ее бывшим гражданским мужем Юрием Чернецким, касательно их трехлетней дочки Теоны, как бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он забрал и скрывает от нее двух сыновей - Марка и Платона.
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