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Власть -> Власть по-крымски

Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму

Четверг
19 марта 2020
19:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму

© meduza.io

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом Захарова заявила журналистам на брифинге в Москве.

«Сейчас готовится новая провокация - некий «Марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», – цитирует Захарову РИА Новости.

Читайте: Крымчане с украинскими паспортами смогут въехать на материковую Украину

Официальный представитель МИД отметила, что «Москва призывает украинские власти не допустить проведения этой акции».

Дипломат также добавила, что «Евросоюз продолжает ущемлять права крымчан, отказывая жителям полуострова в выдаче виз». То, что крымчане, у большинства из которых есть украинские паспорта, могут ездить в ЕС без виз, она умолчала.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Вчера: Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Вчера: Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020: Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

 

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