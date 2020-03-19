Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом Захарова заявила журналистам на брифинге в Москве.

«Сейчас готовится новая провокация - некий «Марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», – цитирует Захарову РИА Новости.

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Официальный представитель МИД отметила, что «Москва призывает украинские власти не допустить проведения этой акции».

Дипломат также добавила, что «Евросоюз продолжает ущемлять права крымчан, отказывая жителям полуострова в выдаче виз». То, что крымчане, у большинства из которых есть украинские паспорта, могут ездить в ЕС без виз, она умолчала.

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Вчера : Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Вчера : Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Вчера : Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020 : Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.