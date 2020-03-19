Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

© Крым.реалии

В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение было принято накануне по итогам заседания городского оперативного штаба.

Информация об этом размещена на сайте правительства Севастополя.

«В настоящее время в Севастополе случаи заболевания коронавриусом не зафиксированы. Но мы не должны этим самоуспокаиваться. Безопасность превыше всего», – отметил временно исполняющий обязанности губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе отменили все массовые мероприятия. Также в Севастополе закрывают все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения еще с 16 марта.

Читайте: Аксенов назначил министра по взаимодействию между собой и Совмином

17 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории Крыма введен режим «повышенной готовности». На полуострове ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Вчера : Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Вчера : Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус. Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Среда, 18 марта 2020 : Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.