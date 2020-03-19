Власти предлагают крымчанам самим шить маски

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
© Радио Свобода
При этом он предложил альтернативу – крымчане могут сами себе их шить.
«К сожалению, мы столкнулись с дефицитом масок. Пока вопрос с масками прорабатывается Министерством промышленности России, прорабатываются дополнительные мощности на базе колоний, профтехучилищ, чтобы покрыть дефицит. Мы забываем о той простой вещи, что эту маску можно пошить. Как ее пошить – на сайте Роспотребнадзора указано. Когда к нам граждане обращаются, знаете, поступают жалобы, что нет масок. Мы объясняем ситуацию, предлагаем пошить. Сталкиваемся почему-то с возмущением. Речь идет о собственном здоровье, а гражданин затрудняется пошить ватно-марлевую повязку», – сказал Климов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовался дефицит медицинских масок в аптеках. В связи с этим власти полуострова заказали поставку.
Читайте: Аксенов назвал Крымский мост главной помехой в борьбе с коронавирусом
Ранее сообщалось об отсутствии в продаже медицинских масок в Симферополе, Севастополе, Судаке и Ялте.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории Крыма и Севастополя введен режим «повышенной готовности».
Аксенов утверждает, что в Крыму не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. По его информации, на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – 10 человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.
Вчера: Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.
Вчера: В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.
Вчера: Круизы лайнера «Князь Владимир» отменены. Оператор морских круизов на лайнере «Князь Владимир» «Черноморские круизы» отменил пять рейсов в марте-апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/vlasti-predlagajut-krymchanam-samim-shit-maski-129244/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции