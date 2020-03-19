Власти предлагают крымчанам самим шить маски

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

© Радио Свобода

Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

При этом он предложил альтернативу – крымчане могут сами себе их шить.

«К сожалению, мы столкнулись с дефицитом масок. Пока вопрос с масками прорабатывается Министерством промышленности России, прорабатываются дополнительные мощности на базе колоний, профтехучилищ, чтобы покрыть дефицит. Мы забываем о той простой вещи, что эту маску можно пошить. Как ее пошить – на сайте Роспотребнадзора указано. Когда к нам граждане обращаются, знаете, поступают жалобы, что нет масок. Мы объясняем ситуацию, предлагаем пошить. Сталкиваемся почему-то с возмущением. Речь идет о собственном здоровье, а гражданин затрудняется пошить ватно-марлевую повязку», – сказал Климов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовался дефицит медицинских масок в аптеках. В связи с этим власти полуострова заказали поставку.

Читайте: Аксенов назвал Крымский мост главной помехой в борьбе с коронавирусом

Ранее сообщалось об отсутствии в продаже медицинских масок в Симферополе, Севастополе, Судаке и Ялте.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории Крыма и Севастополя введен режим «повышенной готовности».

Аксенов утверждает, что в Крыму не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. По его информации, на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – 10 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.

Вчера : Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.

Вчера : В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.

Вчера : Круизы лайнера «Князь Владимир» отменены. Оператор морских круизов на лайнере «Князь Владимир» «Черноморские круизы» отменил пять рейсов в марте-апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.