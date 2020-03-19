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Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным

Четверг
19 марта 2020
13:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным

© ria.ru

Главный оптимист Крыма - Алексей Черняк

Ситуация с пандемией коронавируса и колебанием курса рубля сыграла в пользу Крыма. Власти полуострова надеются, что закрытие границ переориентирует поток российских туристов с международных на «внутренние направления».

Об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Паника, которая произошла на азиатском и европейском направлениях, нам на пользу. Люди, которые бронировали свой отдых, перебронируют путевки на юг России. Пусть не все собираются в Крым, но и Крым получит свою долю. Главная фишка этого сезона будет: «Приезжайте в Крым, самую безопасную часть мира, на отдых и лечение», - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что крымский полуостров на сегодняшний день является самым безопасным полуостровом, а благодаря тому, что «власти Украины, желая навредить Крыму, закрыли границу со своей стороны, то мы опять становимся островом, и это очень хорошо». 

Многие объекты размещения «открываются из-за спроса, который есть», утверждает Черняк.

При этом, заверяет он, крымские отельеры не повышают цены на отдых, а VIP- сегмент пока дает хорошую скидку. Удачной для Крыма была зима: в январе-феврале 2020 года в Крыму отдохнуло 271 тыс туристов, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Читайте: Власти Крыма думают, что объекты на полуострове без ограничений смогут принять туристов

Парламентарий также отмечает, что «уже практически раскуплены и забронированы майские праздники». Поводов для оптимизма, по его словам, добавляет и количество бронирований на высокий курортный сезон: в Севастополе уже сейчас забронировано 58% номерного фонда, в Судаке - 36%, в Евпатории - 35%, в Ялте - 31%, в Алуште и Феодосии 25% и 17% соответственно.

«Для сравнения, в Сочи - 15%, в Анапе - 10 %», - говорит он.

Черняк также не исключает, что российские авиакомпании «перекинут самолеты на внутренние авиарейсы и сделают чартерные программы, которые удешевят перелеты по России, какая-то доля пойдет на пользу полуострову».

Он рекомендует заранее бронировать отдых, пользуясь тем, что многие туристические компании с учетом ситуации предлагают скидки и различные бонусные программы.

«Этот сезон, как и предыдущий, нестандартный не только из-за погоды. У нас большие перспективы в транспортной логистике, и внешние факторы пока влияют положительно на Крым», - заключил он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности. Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.

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Воскресенье, 15 марта 2020: «В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что распространение по миру коронавирусной инфекции может привести к востребованности полуострова в предстоящий курортный сезон.

 

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