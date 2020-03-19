Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

© ria.ru Главный оптимист Крыма - Алексей Черняк

Ситуация с пандемией коронавируса и колебанием курса рубля сыграла в пользу Крыма. Власти полуострова надеются, что закрытие границ переориентирует поток российских туристов с международных на «внутренние направления».

Об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Паника, которая произошла на азиатском и европейском направлениях, нам на пользу. Люди, которые бронировали свой отдых, перебронируют путевки на юг России. Пусть не все собираются в Крым, но и Крым получит свою долю. Главная фишка этого сезона будет: «Приезжайте в Крым, самую безопасную часть мира, на отдых и лечение», - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что крымский полуостров на сегодняшний день является самым безопасным полуостровом, а благодаря тому, что «власти Украины, желая навредить Крыму, закрыли границу со своей стороны, то мы опять становимся островом, и это очень хорошо».

Многие объекты размещения «открываются из-за спроса, который есть», утверждает Черняк.

При этом, заверяет он, крымские отельеры не повышают цены на отдых, а VIP- сегмент пока дает хорошую скидку. Удачной для Крыма была зима: в январе-феврале 2020 года в Крыму отдохнуло 271 тыс туристов, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Читайте: Власти Крыма думают, что объекты на полуострове без ограничений смогут принять туристов

Парламентарий также отмечает, что «уже практически раскуплены и забронированы майские праздники». Поводов для оптимизма, по его словам, добавляет и количество бронирований на высокий курортный сезон: в Севастополе уже сейчас забронировано 58% номерного фонда, в Судаке - 36%, в Евпатории - 35%, в Ялте - 31%, в Алуште и Феодосии 25% и 17% соответственно.

«Для сравнения, в Сочи - 15%, в Анапе - 10 %», - говорит он.

Черняк также не исключает, что российские авиакомпании «перекинут самолеты на внутренние авиарейсы и сделают чартерные программы, которые удешевят перелеты по России, какая-то доля пойдет на пользу полуострову».

Он рекомендует заранее бронировать отдых, пользуясь тем, что многие туристические компании с учетом ситуации предлагают скидки и различные бонусные программы.

«Этот сезон, как и предыдущий, нестандартный не только из-за погоды. У нас большие перспективы в транспортной логистике, и внешние факторы пока влияют положительно на Крым», - заключил он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности. Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.

Вторник, 17 марта 2020 : Мэр Сочи уверен, что туристы не променяют его город на Крым. Мэр Сочи Алексей Копайгородский считает, что его город и курорты Крыма не являются конкурентами в борьбе за туриста.

Вторник, 17 марта 2020 : Власти Крыма думают, что объекты на полуострове без ограничений смогут принять туристов. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко решил с «осторожным оптимизмом» относиться к прогнозам о предстоящем сезоне и заверил, что крымские объекты готовы качественно и без ограничений принять туристов.

Воскресенье, 15 марта 2020 : «В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что распространение по миру коронавирусной инфекции может привести к востребованности полуострова в предстоящий курортный сезон.