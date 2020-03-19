Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Об этом на заседании оперативного штаба, созданного при Совете министров РК, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
— Обращаемся сегодня и к классным руководителям, и к некоторым родителям. К нам поступает информация о том, что в период каникул некоторые из них собирают группы детей для поездки на экскурсии за пределы РК в другие города. Мы категорически предостерегаем от этого, берегите себя, своих детей. Сегодня материальный вопрос о том, чтобы сдать билеты и потерять свои деньги, должен стоять на втором месте. Там, где знают классные руководители о том, что группы детей собираются выезжать с родителями на экскурсии за пределы Крыма – принять меры по недопущению таких выездов, – отметила Романовская.
Читайте: Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.
Вторник, 17 марта 2020: Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.
Понедельник, 16 марта 2020: Крымским школьникам будут измерять температуру перед началом уроков. Общеобразовательные учреждения республики пока не закрывают на карантин, но в школах усиливают санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Понедельник, 16 марта 2020: Севастопольский университет перейдет на дистанционное обучение с 17 марта. Севастопольский государственный университет переведет студентов на дистанционную форму обучения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/vlasti-kryma-nastaivajut-na-otmene-vseh-shkolnyh-ekskursii-za-predely-kryma-129226/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции