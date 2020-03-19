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Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

Четверг
19 марта 2020
18:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Об этом на заседании оперативного штаба, созданного при Совете министров РК, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

— Обращаемся сегодня и к классным руководителям, и к некоторым родителям. К нам поступает информация о том, что в период каникул некоторые из них собирают группы детей для поездки на экскурсии за пределы РК в другие города. Мы категорически предостерегаем от этого, берегите себя, своих детей. Сегодня материальный вопрос о том, чтобы сдать билеты и потерять свои деньги, должен стоять на втором месте. Там, где знают классные руководители о том, что группы детей собираются выезжать с родителями на экскурсии за пределы Крыма – принять меры по недопущению таких выездов, – отметила Романовская.

Читайте: Власти Крыма признали, что с безопасностью в школах «все плохо»

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 марта 2020: Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Школы Российской Федерации будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

Вторник, 17 марта 2020: Из-за вируса в Крыму закрыли две школы и десятки классов. В Республике Крым из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают учебные заведения и отдельные классы, в которых количество заболевших составляет больше 20%.

Понедельник, 16 марта 2020: Крымским школьникам будут измерять температуру перед началом уроков. Общеобразовательные учреждения республики пока не закрывают на карантин, но в школах усиливают санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Понедельник, 16 марта 2020: Севастопольский университет перейдет на дистанционное обучение с 17 марта. Севастопольский государственный университет переведет студентов на дистанционную форму обучения.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/vlasti-kryma-nastaivajut-na-otmene-vseh-shkolnyh-ekskursii-za-predely-kryma-129226/

 
 

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