Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

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В связи с реализацией в республике комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции крымских школьников, их родителей и педагогов призвали не рисковать и не выезжать за пределы РК в период предстоящих каникул.

Об этом на заседании оперативного штаба, созданного при Совете министров РК, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

— Обращаемся сегодня и к классным руководителям, и к некоторым родителям. К нам поступает информация о том, что в период каникул некоторые из них собирают группы детей для поездки на экскурсии за пределы РК в другие города. Мы категорически предостерегаем от этого, берегите себя, своих детей. Сегодня материальный вопрос о том, чтобы сдать билеты и потерять свои деньги, должен стоять на втором месте. Там, где знают классные руководители о том, что группы детей собираются выезжать с родителями на экскурсии за пределы Крыма – принять меры по недопущению таких выездов, – отметила Романовская.

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