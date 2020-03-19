Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе

Администрация Симферополя намерена демонтировать почти 300 гаражей на ул. Никанорова.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

«Произвести демонтаж (снос) нестационарных объектов (металлические гаражи в количестве 295 шт., ориентировочный размер 2,5 м на 5,5 м каждый), размещенных по адресу ул. Никанорова, напротив домов №9, №11, без правовых оснований», – сказано в документе.

В постановлении указано, что объявление о планируемом демонтаже должно быть опубликовано в муниципальной газете, а также размещено на информационных щитах в границах земельного участка, на котором неправомерно размещены нестационарные объекты, либо непосредственно на самих объектах.

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Принудительный демонтаж гаражей в случае необходимости произведут сотрудники департамента городского хозяйства администрации.

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