Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
«Произвести демонтаж (снос) нестационарных объектов (металлические гаражи в количестве 295 шт., ориентировочный размер 2,5 м на 5,5 м каждый), размещенных по адресу ул. Никанорова, напротив домов №9, №11, без правовых оснований», – сказано в документе.
В постановлении указано, что объявление о планируемом демонтаже должно быть опубликовано в муниципальной газете, а также размещено на информационных щитах в границах земельного участка, на котором неправомерно размещены нестационарные объекты, либо непосредственно на самих объектах.
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Принудительный демонтаж гаражей в случае необходимости произведут сотрудники департамента городского хозяйства администрации.
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Вчера: В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции. На сайте администрации Симферополя размещена инструкция «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».
Вчера: В Ялте море «съело» Приморский пляж. Очередной крымский пляж пострадал от шторма.
Вчера: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте. В первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров.
Среда, 18 марта 2020: В Феодосии закрытая городская свалка будет принимать отходы. Феодосийский полигон ТБО, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта.
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