Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

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Вирусолог рассказал о новых симптомах заболевания новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Германии Хендрик Стрик заявил, что у двух третей зараженных наблюдаются потеря вкуса и низкое восприятие запахов. Также врач отметил, что треть инфицированных страдает приступами диареи.Кроме того, он подчеркнул, что большинство зараженных практически не испытывают основные симптомы COVID-19, который распространяется активнее, чем SARS-1.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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