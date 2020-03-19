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Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Четверг
19 марта 2020
08:29

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

© Новости Крыма

Вирусолог рассказал о новых симптомах заболевания новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Германии Хендрик Стрик заявил, что у двух третей зараженных наблюдаются потеря вкуса и низкое восприятие запахов. Также врач отметил, что треть инфицированных страдает приступами диареи.Кроме того, он подчеркнул, что большинство зараженных практически не испытывают основные симптомы COVID-19, который распространяется активнее, чем SARS-1.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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