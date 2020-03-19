В Ялте море «съело» Приморский пляж

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
© Крымское информационное агентство
На фотографиях Приморского пляжа Ялты видно, что часть гальки смыло в море, площадь пляжной зоны заметно уменьшилась.
Читайте: Продавцы в торговых объектах Ялты будут носить одинаковую форменную одежду
Напомним, ранее от буйства стихии сильно пострадала Алушта — шторм повредил опорные плиты и размыл пляжи.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции. На сайте администрации Симферополя размещена инструкция «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».
Вчера: Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе. Администрация Симферополя намерена демонтировать почти 300 гаражей на ул. Никанорова.
Вчера: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте. В первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров.
Среда, 18 марта 2020: В Феодосии закрытая городская свалка будет принимать отходы. Феодосийский полигон ТБО, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/v-yalte-more-selo-primorskii-plyazh-129238/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции