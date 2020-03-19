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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Четверг
19 марта 2020
17:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Ялте море «съело» Приморский пляж

© Крымское информационное агентство

Очередной крымский пляж пострадал от шторма.

На фотографиях Приморского пляжа Ялты видно, что часть гальки смыло в море, площадь пляжной зоны заметно уменьшилась.

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Напомним, ранее от буйства стихии сильно пострадала Алушта — шторм повредил опорные плиты и размыл пляжи.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе. Администрация Симферополя намерена демонтировать почти 300 гаражей на ул. Никанорова.

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Среда, 18 марта 2020: В Феодосии закрытая городская свалка будет принимать отходы. Феодосийский полигон ТБО, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта.

 

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Коммунальное хозяйство

В Ялте море «съело» Приморский пляж

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