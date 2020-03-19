В Ялте море «съело» Приморский пляж

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Очередной крымский пляж пострадал от шторма.

На фотографиях Приморского пляжа Ялты видно, что часть гальки смыло в море, площадь пляжной зоны заметно уменьшилась.

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Напомним, ранее от буйства стихии сильно пострадала Алушта — шторм повредил опорные плиты и размыл пляжи.

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