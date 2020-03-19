В симферопольском аэропорту ввели единый тариф на парковку

Краткосрочная и долгосрочная парковки для легковых автомобилей в «международном» аэропорту Симферополь начали работать по единому тарифному плану.

Решение принято после анализа предложений, поступивших от автомобилистов и пассажиров, и направлено на улучшение качества предоставляемых услуг в воздушной гавани, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Так, с 16 марта тариф на парковке возле зоны прибытия (долгосрочная Р2) и зоны вылета (краткосрочная Р1) составляет 200 рублей за час. После третьего часа стоянки тариф меняется на суточный – 600 рублей в сутки (уже включая первые три часа стоянки). При этом вторые сутки стоянки обойдутся автомобилистам в 500 рублей, а третьи и последующие – в 300 рублей.

Первые 15 минут пребывания автотранспорта на территории аэропорта остались бесплатными. Как и ранее, нахождение автотранспорта свыше 15 бесплатных минут вне парковок, в частности в зоне высадки-посадки пассажиров на транзитных проездах напротив терминала, является нарушением правил парковки в аэропорту Симферополь и оплачивается в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки.

Читайте: Между Астраханью и Симферополем запустят прямые авиарейсы

Общая вместимость парковок Р1 и Р2 для легковых автомобилей в аэропорту Симферополь составляет около 1000 мест. До 16 марта 2020 года на парковке Р2 для автомобилей посетителей действовал исключительно долгосрочный тариф.

— Ежедневно по разным коммуникационным каналам мы получаем обращения и предложения, которые внимательно изучаются. Решение о переводе двух основных парковок для легковых автомобилей в аэропорту на единый тариф было принято как раз после анализа таких обращений автомобилистов. Единый тариф позволит значительно упростить навигацию в парковочных зонах аэропорта Симферополь. Пассажиры смогут выбирать удобную для себя парковку у зоны прибытия или вылета. При этом полностью исключаются случаи, при которых водители вынуждены платить за стоянку на парковках аэропорта более 200 рублей в час, — рассказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Украинцы перестали ездить в Крым. Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

Вчера : Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя. Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.

Вторник, 17 марта 2020 : В Крыму обещают запустить «экспресс-поезд» из Севастополя в Евпаторию. В преддверии майских праздников будет запущен экспресс-маршрут Севастополь – Симферополь – Евпатория, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Вторник, 17 марта 2020 : Опубликован список дорог и улиц Крыма, подлежащих ремонту в этом году. Списки дорог муниципальных образований и улиц Симферополя, где запланированы ремонтные работы в этом году, опубликованы на сайте Минтранса в разделе «Деятельность».