В симферопольском аэропорту ввели единый тариф на парковку

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Решение принято после анализа предложений, поступивших от автомобилистов и пассажиров, и направлено на улучшение качества предоставляемых услуг в воздушной гавани, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Так, с 16 марта тариф на парковке возле зоны прибытия (долгосрочная Р2) и зоны вылета (краткосрочная Р1) составляет 200 рублей за час. После третьего часа стоянки тариф меняется на суточный – 600 рублей в сутки (уже включая первые три часа стоянки). При этом вторые сутки стоянки обойдутся автомобилистам в 500 рублей, а третьи и последующие – в 300 рублей.
Первые 15 минут пребывания автотранспорта на территории аэропорта остались бесплатными. Как и ранее, нахождение автотранспорта свыше 15 бесплатных минут вне парковок, в частности в зоне высадки-посадки пассажиров на транзитных проездах напротив терминала, является нарушением правил парковки в аэропорту Симферополь и оплачивается в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки.
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Общая вместимость парковок Р1 и Р2 для легковых автомобилей в аэропорту Симферополь составляет около 1000 мест. До 16 марта 2020 года на парковке Р2 для автомобилей посетителей действовал исключительно долгосрочный тариф.
— Ежедневно по разным коммуникационным каналам мы получаем обращения и предложения, которые внимательно изучаются. Решение о переводе двух основных парковок для легковых автомобилей в аэропорту на единый тариф было принято как раз после анализа таких обращений автомобилистов. Единый тариф позволит значительно упростить навигацию в парковочных зонах аэропорта Симферополь. Пассажиры смогут выбирать удобную для себя парковку у зоны прибытия или вылета. При этом полностью исключаются случаи, при которых водители вынуждены платить за стоянку на парковках аэропорта более 200 рублей в час, — рассказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.
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