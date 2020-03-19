В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что со двора его дома неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ 2101».
В ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены трое парней, при личном досмотре у которых полицейские выявили документы на автомобиль заявителя и аккумулятор с угнанной машины.
Данные граждане были доставлены в отдел полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.
Злоумышленниками оказались двое жителей Симферополя 16 и 15 лет и их 17-летний приятель из Севастополя.
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Молодые люди чистосердечно признались в совершении данного преступления, а также еще серии угонов автомобилей на территории города Симферополя.
Всего следователями ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю и полицейскими установлена причастность задержанных к совершению 8 аналогичных фактов.
По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Вчера: В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину. В Севастополе сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину, ограбившую 64-летнего мужчину.
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