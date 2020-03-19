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Происшествия -> Криминал

В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей

Четверг
19 марта 2020
13:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что со двора его дома неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ 2101».

В ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены трое парней, при личном досмотре у которых полицейские выявили документы на автомобиль заявителя и аккумулятор с угнанной машины.

Данные граждане были доставлены в отдел полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.

Злоумышленниками оказались двое жителей Симферополя 16 и 15 лет и их 17-летний приятель из Севастополя.

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Молодые люди чистосердечно признались в совершении данного преступления, а также еще серии угонов автомобилей на территории города Симферополя.

Всего следователями ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю и полицейскими установлена причастность задержанных к совершению 8 аналогичных фактов.

По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет. В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

Вчера: В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину. В Севастополе сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину, ограбившую 64-летнего мужчину.

Среда, 18 марта 2020: В Алуште задержали подозреваемого в разбое. Полицейскими Алушты задержан мужчина, подозреваемый в совершении разбойных нападений на магазины.

Вторник, 17 марта 2020: В Ялте мужчина обокрал санаторий. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже «по горячим следам», передает пресс-служба МВД по РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/v-simferopole-zaderzhali-nesovershennoletnih-ugonshikov-avtomobilei-129123/

 
 

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