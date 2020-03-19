В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей

В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что со двора его дома неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ 2101».

В ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены трое парней, при личном досмотре у которых полицейские выявили документы на автомобиль заявителя и аккумулятор с угнанной машины.

Данные граждане были доставлены в отдел полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.

Злоумышленниками оказались двое жителей Симферополя 16 и 15 лет и их 17-летний приятель из Севастополя.

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Молодые люди чистосердечно признались в совершении данного преступления, а также еще серии угонов автомобилей на территории города Симферополя.

Всего следователями ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю и полицейскими установлена причастность задержанных к совершению 8 аналогичных фактов.

По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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