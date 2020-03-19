В Севастополе продавали жилье в самостроях

Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Прокуратура провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельном участке №47 в садовом товариществе «Рыбак-3». Установлено, что в сети Интернет размещена информация о продаже квартир в домах, строящихся на садовых участках в указанных товариществах», – говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, строительство жилых домов осуществляется без разрешительной документации на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

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По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два иска о признании размещенной на Интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещенной к распространению.

Заявления находятся на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя.

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