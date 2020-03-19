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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе продавали жилье в самостроях

Четверг
19 марта 2020
12:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Прокуратура провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельном участке №47 в садовом товариществе «Рыбак-3». Установлено, что в сети Интернет размещена информация о продаже квартир в домах, строящихся на садовых участках в указанных товариществах», – говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, строительство жилых домов осуществляется без разрешительной документации на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

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По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два иска о признании размещенной на Интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещенной к распространению.

Заявления находятся на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Вчера: Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании. Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.

Вчера: Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы. В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/v-sevastopole-prodavali-zhile-v-samostroyah-129166/

 
 

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