В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Севастополь
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Март 2020
19 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 64-летний житель Севастополя. Мужчина сообщил, что на улице его ударила неизвестная женщина, а затем похитила его мобильный телефон стоимостью 7000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 51-летняя местная жительница», – сообщили в полиции.
Как стало известно, инцидент произошел днем возле продуктового магазина. К мужчине с ограниченными возможностями здоровья подошла нетрезвая женщина и несколько раз ударила его. Затем похитила у потерпевшего смартфон и скрылась в неизвестном направлении. Украденным телефоном злоумышленница успела распорядиться по своему усмотрению. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного устройства.
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В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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