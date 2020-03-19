В России решили, что Крым «самая защищенная территория в мире от коронавируса»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

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Российский депутат решил, что Крым - самая защищенная в мире территория от коронавируса «из-за йода».

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Крым — самая защищенная территория в России, а может быть в мире, от коронавируса. Я недавно читал, как использовать маску. Нужно накапать на нее йод, а потом уже надевать. Это обезопасит человека, который носит маску. А Крым весь насыщен йодом, испарениями от моря. Поэтому здесь, очевидно, коронавирус должен сразу погибать. Вы защищены и должны меньше всех бояться распространения этого вируса, — сказал Аксаков.

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Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов также радостно рассказал о том, что из-за мировых санкций коронавирус на полуостров не попадет.

Власти Крыма продолжают нести оптимистические послания на тему возможной эпидемии на полуострове. Они считают, что коронавирус принесет дополнительных туристов в Крым.

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Сегодня : Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.

Вчера : Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.

Вчера : Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

Вчера : В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.