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В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности

Четверг
19 марта 2020
18:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности

© ИноСМИ

Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.

Об этом в ходе встречи с президентом России сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает пресс-служба Кремля.

«Конечно, Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой – опять же, это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало», – отметил Аксенов.

По его словам, здравницы Крыма пока загружены на 50%. «Ожидаем с учетом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально еще на этой неделе будут методические занятия проведены», – рассказал Аксенов.

Читайте: Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Глава Крыма подчеркнул, что власти республики предпринимают комплекс мер для того, чтобы не допустить попадания на полуостров заболевших.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным. Ситуация с пандемией коронавируса и колебанием курса рубля сыграла в пользу Крыма. Власти полуострова надеются, что закрытие границ переориентирует поток российских туристов с международных на «внутренние направления».

Вторник, 17 марта 2020: Мэр Сочи уверен, что туристы не променяют его город на Крым. Мэр Сочи Алексей Копайгородский считает, что его город и курорты Крыма не являются конкурентами в борьбе за туриста.

Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма думают, что объекты на полуострове без ограничений смогут принять туристов. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко решил с «осторожным оптимизмом» относиться к прогнозам о предстоящем сезоне и заверил, что крымские объекты готовы качественно и без ограничений принять туристов.

Воскресенье, 15 марта 2020: «В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что распространение по миру коронавирусной инфекции может привести к востребованности полуострова в предстоящий курортный сезон.

 

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