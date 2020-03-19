В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности

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Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.

Об этом в ходе встречи с президентом России сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает пресс-служба Кремля.

«Конечно, Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой – опять же, это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало», – отметил Аксенов.

По его словам, здравницы Крыма пока загружены на 50%. «Ожидаем с учетом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально еще на этой неделе будут методические занятия проведены», – рассказал Аксенов.

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Глава Крыма подчеркнул, что власти республики предпринимают комплекс мер для того, чтобы не допустить попадания на полуостров заболевших.

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Воскресенье, 15 марта 2020 : «В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что распространение по миру коронавирусной инфекции может привести к востребованности полуострова в предстоящий курортный сезон.