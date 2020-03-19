В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении

Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«При проведения профилактических мероприятий был задержан 19-летний Ашот Габриелян, который разыскивается у себя на родине», – сообщил собеседник агентства.

Мужчину задержали сотрудники управления ГИБДД МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками уголовного розыска. По данным источника, мужчина совершил преступление по части 1 статьи 327 УК Республики Армения – уклонение от очередного призыва на срочную военную службу, от тренировочных сборов или мобилизации при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

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Согласно законодательству Армении, за совершение указанного преступления мужчине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, в отношении него ранее была избрана мера пресечения в виде ареста.

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