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В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом

Четверг
19 марта 2020
16:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом

© mk.ru

Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

— Для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в 27 медицинских организациях имеются 71 мельцеровский бокс на 355 коек. В реанимационных отделениях развернуто 238 реанимационных коек, из них 154 койки имеют профиль «инфекционные болезни». Всего по Республике Крым может быть развернуто до 690 коек в инфекционных госпиталях, до 2300 коек в провизорных госпиталях и более 2300 коек в изоляторах, — рассказал Чемоданов.

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Готовы к использованию 656 аппаратов для проведения искусственной вентиляции легких, в том числе 331 аппарат для проведения искусственной вентиляции легких в стационарах, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным. Оснащены дополнительно аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами 338 автомобилей. Всего в медицинских организациях 689 пульсоксиметров.

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