В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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19 марта 2020
Как сообщили в ФСБ России, в стране выявлена крупная подпольная сеть оружейников. Нелегалы действовали в 16 регионах страны, занимаясь восстановлением «боевых свойств гражданских образцов оружия»: пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов и револьверов и так далее.
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Подпольные мастерские, как оказалось, действовали и в Крыму. В ходе обысков, помимо оружия, изъяты боеприпасы, взрыватели и взрывчатые вещества, глушители, запчасти и комплектующие, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).
Вчера: Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании. Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.
Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.
Вчера: Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы. В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
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