В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Об этом сообщила пресс-служба союза.

«Крымским футбольным союзом принято решение об отмене проведения игр 18-20 туров чемпионата Премьер-лиги КФС, а также полуфинальных матчей Кубка КФС в установленные календарем сроки. О возобновлении игр чемпионата Премьер-лиги КФС и 1/2 финала Кубка КФС будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

В КФС отметили, что решение принято на основании приказа министра спорта Российской Федерации «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании указов руководителей Крыма и Севастополя о введении на территории субъектов режима повышенная готовность.

Читайте: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу

Режим повышенной готовности в Крыму ввели 17 марта с целью предотвращения распространения новой инфекции. Также в Крыму создан оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса на полуострове. Заседания которого с сегодняшнего дня будут проводиться ежедневно в прямом эфире – также как это было во время энергоблокады Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 16 марта 2020 : Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

Пятница, 13 марта 2020 : Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.

Воскресенье, 8 марта 2020 : Крымский футбол: «Евпатория» побеждает и укрепляет лидерство. В Крыму 7 марта прошли матчи 16 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Пятница, 6 марта 2020 : Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. В ближайшую субботу, 7 марта, в Крыму будут сыграны матчи 16-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20.