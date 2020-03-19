В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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19 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба союза.
«Крымским футбольным союзом принято решение об отмене проведения игр 18-20 туров чемпионата Премьер-лиги КФС, а также полуфинальных матчей Кубка КФС в установленные календарем сроки. О возобновлении игр чемпионата Премьер-лиги КФС и 1/2 финала Кубка КФС будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
В КФС отметили, что решение принято на основании приказа министра спорта Российской Федерации «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании указов руководителей Крыма и Севастополя о введении на территории субъектов режима повышенная готовность.
Читайте: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу
Режим повышенной готовности в Крыму ввели 17 марта с целью предотвращения распространения новой инфекции. Также в Крыму создан оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса на полуострове. Заседания которого с сегодняшнего дня будут проводиться ежедневно в прямом эфире – также как это было во время энергоблокады Крыма.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 16 марта 2020: Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.
Пятница, 13 марта 2020: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.
Воскресенье, 8 марта 2020: Крымский футбол: «Евпатория» побеждает и укрепляет лидерство. В Крыму 7 марта прошли матчи 16 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза.
Пятница, 6 марта 2020: Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. В ближайшую субботу, 7 марта, в Крыму будут сыграны матчи 16-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20.
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