В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
Исходя из документа, предприятиям общепита необходимо незамедлительно принять следующие меры:
Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра; барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;
Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта);
Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний простудными и респираторными заболеваниями и не допускать таких лиц в зал обслуживания, как и лиц с очевидными признаками респираторных заболеваний;
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Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом;
Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания;
Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря.
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