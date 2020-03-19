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В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции

Четверг
19 марта 2020
19:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


На сайте администрации Симферополя размещена инструкция «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».

Исходя из документа, предприятиям общепита необходимо незамедлительно принять следующие меры:

Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра; барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;

Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта);

Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний простудными и респираторными заболеваниями и не допускать таких лиц в зал обслуживания, как и лиц с очевидными признаками респираторных заболеваний;

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Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом;

Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания;

Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря.

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Вчера: В Ялте море «съело» Приморский пляж. Очередной крымский пляж пострадал от шторма.

Вчера: Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе. Администрация Симферополя намерена демонтировать почти 300 гаражей на ул. Никанорова.

Вчера: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте. В первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров.

Среда, 18 марта 2020: В Феодосии закрытая городская свалка будет принимать отходы. Феодосийский полигон ТБО, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/v-kafe-i-bary-simferopolya-budut-puskat-tolko-posle-mytya-ruk-i-dezinfektsii-129227/

 
 

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