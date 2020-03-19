Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

Украинцы перестали ездить в Крым

Четверг
19 марта 2020
20:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Украинцы перестали ездить в Крым

© ria.ru

Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За сутки 18 марта в связи с закрытием границы поток через наши три пункта на перешейке упал почти в 5,5 раз. За сутки прошли 1031 человек на въезд и выезд, при этом выехали 413 человек, из которых 344 – граждане Украины. Въехали 618 граждан, из которых 602 гражданина Российской Федерации, 16 граждан, имеющих вид на жительство», – доложила Пеньковская.

Она добавила, что за сутки сотрудники Роспотребнадзора и бригада Центра медицины катастроф взяли пробы у 11 человек, которые будут находиться под наблюдением по профилактике распространения коронавируса.

Читайте: Власти рассчитывают закупить новые трамваи для Евпатории на млрд рублей

«Мы надеемся на сознательность граждан, лишний раз сегодня выезжать за пределы Крыма без надобности не рекомендуем», – попросила Пеньковская.

17 марта министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило о введении ограничений на пересечение границы с Крымом. Ограничения вводятся для иностранцев. 18 марта Кабмин Украины изменил свое распоряжение об ограничении пересечения границы с Крымом, предоставив право Госпогранслужбе страны разрешать пропуск граждан на основаниях гуманитарного характера.

Пограничное управление ФСБ по Крыму накануне сообщило об ограничении пропуска иностранных граждан на территорию полуострова с Украины с полуночи 18 марта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя. Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала Симферополя.

Вчера: В симферопольском аэропорту ввели единый тариф на парковку. Краткосрочная и долгосрочная парковки для легковых автомобилей в «международном» аэропорту Симферополь начали работать по единому тарифному плану.

Вторник, 17 марта 2020: В Крыму обещают запустить «экспресс-поезд» из Севастополя в Евпаторию. В преддверии майских праздников будет запущен экспресс-маршрут Севастополь – Симферополь – Евпатория, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Вторник, 17 марта 2020: Опубликован список дорог и улиц Крыма, подлежащих ремонту в этом году. Списки дорог муниципальных образований и улиц Симферополя, где запланированы ремонтные работы в этом году, опубликованы на сайте Минтранса в разделе «Деятельность».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/ukraintsy-perestali-ezdit-v-krym-129221/

 
 

Транспорт Крыма

Украинцы перестали ездить в Крым

Украинцы перестали ездить в Крым

Как повлияла эпидемия коронавируса на количество авиарейсов в Крым

Как повлияла эпидемия коронавируса на количество авиарейсов в Крым

Минтранс Крыма синхронизирует расписания пригородных поездов и автобусов

Минтранс Крыма синхронизирует расписания пригородных поездов и автобусов

Разрушение дороги в районе оползня на Ай-Петри усилилось с приходом тепла

Разрушение дороги в районе оползня на Ай-Петри усилилось с приходом тепла

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
СЮЖЕТ
Коронавирус

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.