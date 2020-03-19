Украинцы перестали ездить в Крым

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Около тысячи человек пересекли крымский участок админграницы Крым/Украина 18 марта, поток людей сократился почти в 5,5 раз.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За сутки 18 марта в связи с закрытием границы поток через наши три пункта на перешейке упал почти в 5,5 раз. За сутки прошли 1031 человек на въезд и выезд, при этом выехали 413 человек, из которых 344 – граждане Украины. Въехали 618 граждан, из которых 602 гражданина Российской Федерации, 16 граждан, имеющих вид на жительство», – доложила Пеньковская.

Она добавила, что за сутки сотрудники Роспотребнадзора и бригада Центра медицины катастроф взяли пробы у 11 человек, которые будут находиться под наблюдением по профилактике распространения коронавируса.

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«Мы надеемся на сознательность граждан, лишний раз сегодня выезжать за пределы Крыма без надобности не рекомендуем», – попросила Пеньковская.

17 марта министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило о введении ограничений на пересечение границы с Крымом. Ограничения вводятся для иностранцев. 18 марта Кабмин Украины изменил свое распоряжение об ограничении пересечения границы с Крымом, предоставив право Госпогранслужбе страны разрешать пропуск граждан на основаниях гуманитарного характера.

Пограничное управление ФСБ по Крыму накануне сообщило об ограничении пропуска иностранных граждан на территорию полуострова с Украины с полуночи 18 марта.

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