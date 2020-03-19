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Участников встречи с Путиным в Крыму проверяли на коронавирус

Четверг
19 марта 2020
09:18

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Все участники встречи с президентом России Владимиром Путиным в Севастополе сдавали анализы на выявление коронавируса.

Об этом сообщил один из участников.

«Просто сдавали анализы, чтобы провериться - в первую очередь для самого себя, а потом - для безопасности, конечно», - рассказал председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян.

Он с уверенностью заявил, что по информации от его знакомых врачей, «в Крыму нет ни одного случая заражения COVID-2019».

«Конечно, все остерегаются, стараются поменьше выходить на улицы. Ну и нам не страшен никакой коронавирус, если честно», - добавил собеседник в ответ на вопрос, заметны ли предпринимаемые в регионе меры предосторожности и стало ли меньше людей на улицах.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что успешно сдал анализ на коронавирус. По его словам, процедуру прошли все сотрудники администрации президента, готовящие мероприятия с участием Путина.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацией «Марш достоинства», который планируют организовать представители запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа.

Вчера: Госкомрегистр Крыма ограничил прием граждан из-за коронавируса. Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым с 19 марта приостанавливает консультации заявителей по общим вопросам и кадастровому учету.

Вчера: Власти Севастополя ввели «режим повышенной готовности». В Севастополе введен «режим повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Среда, 18 марта 2020: Правила пересечения админграницы Крыма с Херсонщиной снова изменили. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

 

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