Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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19 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
В ходе судебного следствия установлено, что августовской ночью прошлого года в кафе-баре «Медуза», расположенном в с. Каменское Ленинского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между местным жителем и приехавшим в Крым на отдых жителем Москвы произошел конфликт.
Словесная перепалка, начавшаяся между незнакомыми молодыми людьми на берегу Азовского моря в словесной форме, закончилась тем, что крымчанин нанес приехавшему на отдых 21-летнему москвичу один удар в голову, от которого тот упал на землю. При падении столичный житель получил тупую травму тела с внутричерепным кровоизлиянием и подвывихом шейного позвонка, от чего на следующий день скончался в районной больнице.
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В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.
Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления и сведения о личности гражданина, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд также, рассмотрев гражданский иск потерпевших, обязал осужденного выплатить им 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).
Вчера: Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании. Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.
Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.
Вчера: В Севастополе продавали жилье в самостроях. Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.
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