Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы

В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В ходе судебного следствия установлено, что августовской ночью прошлого года в кафе-баре «Медуза», расположенном в с. Каменское Ленинского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между местным жителем и приехавшим в Крым на отдых жителем Москвы произошел конфликт.

Словесная перепалка, начавшаяся между незнакомыми молодыми людьми на берегу Азовского моря в словесной форме, закончилась тем, что крымчанин нанес приехавшему на отдых 21-летнему москвичу один удар в голову, от которого тот упал на землю. При падении столичный житель получил тупую травму тела с внутричерепным кровоизлиянием и подвывихом шейного позвонка, от чего на следующий день скончался в районной больнице.

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В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления и сведения о личности гражданина, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд также, рассмотрев гражданский иск потерпевших, обязал осужденного выплатить им 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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