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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы

Четверг
19 марта 2020
13:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В ходе судебного следствия установлено, что августовской ночью прошлого года в кафе-баре «Медуза», расположенном в с. Каменское Ленинского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между местным жителем и приехавшим в Крым на отдых жителем Москвы произошел конфликт.

Словесная перепалка, начавшаяся между незнакомыми молодыми людьми на берегу Азовского моря в словесной форме, закончилась тем, что крымчанин нанес приехавшему на отдых 21-летнему москвичу один удар в голову, от которого тот упал на землю. При падении столичный житель получил тупую травму тела с внутричерепным кровоизлиянием и подвывихом шейного позвонка, от чего на следующий день скончался в районной больнице.

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В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления и сведения о личности гражданина, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд также, рассмотрев гражданский иск потерпевших, обязал осужденного выплатить им 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.  Приговор в законную силу не вступил. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Вчера: Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании. Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.

Вчера: В Севастополе продавали жилье в самостроях. Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/sud-vynes-prigovor-krymchaninu-ubivshemu-gostya-poluostrova-iz-moskvy-129098/

 
 

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