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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании

Четверг
19 марта 2020
16:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Раздольное

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе суда, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности фирмы на 90 суток.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка», – сообщили в суде.

Там отметили, что компания признана виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

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Ранее сообщалось, что в отношении компании, добывающей песок на Бакальской косе, могут возбудить уголовное дело. У компании отозвали лицензию на добычу, а предварительный ущерб, который своей деятельностью нанесла фирма, составил 52 млн рублей.

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. В середине декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.

Вчера: Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы. В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера: В Севастополе продавали жилье в самостроях. Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/sud-priostanovil-deyatelnost-dobyvajushei-pesok-na-bakalskoi-kose-kompanii-129213/

 
 

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