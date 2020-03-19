Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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19 марта 2020
Как сообщили в пресс-службе суда, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности фирмы на 90 суток.
«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка», – сообщили в суде.
Там отметили, что компания признана виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.
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Ранее сообщалось, что в отношении компании, добывающей песок на Бакальской косе, могут возбудить уголовное дело. У компании отозвали лицензию на добычу, а предварительный ущерб, который своей деятельностью нанесла фирма, составил 52 млн рублей.
Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. В середине декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство. Керченский городской суд вынес приговор местному жителю за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ (Мужеложство и насильственные действия сексуального характера), ч.2 ст.161 УК РФ (Разбой), ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).
Вчера: В Крыму поймали уклониста от службы в армии Армении. Крымские полицейские задержали мужчину, которого за уклонение от срочной службы в армии разыскивало МВД Армении.
Вчера: Суд вынес приговор крымчанину, убившему гостя полуострова из Москвы. В Крыму вынес приговор 28-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Вчера: В Севастополе продавали жилье в самостроях. Прокуратура Гагаринского района Севастополя через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.
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