Суд приостановил деятельность добывающей песок на Бакальской косе компании

Раздольненский районный суд Республики Крым признал юридическое лицо, которое добывало песок на Бакальской косе, виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе суда, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности фирмы на 90 суток.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В обеспечении исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка», – сообщили в суде.

Там отметили, что компания признана виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

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Ранее сообщалось, что в отношении компании, добывающей песок на Бакальской косе, могут возбудить уголовное дело. У компании отозвали лицензию на добычу, а предварительный ущерб, который своей деятельностью нанесла фирма, составил 52 млн рублей.

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. В середине декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась.

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