Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

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В первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что общий расход на водоснабжение за первую половину марта составил 2 млн 412 тыс кубометров.

«Объем наполнения водохранилищ, обеспечивающих водными ресурсами Симферополь и населенные пункты Симферопольского района составил почти 12 млн кубометров в Симферопольском водохранилище, более 12 млн кубометров в Партизанском водохранилище и более 3 млн кубометров – в Аянском водохранилище», – цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

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Вице-премьер добавил, что в первой половине марта приток в водохранилища, обеспечивающие водными ресурсами Ялту, составил 3,4 млн кубометров, при этом расход воды составил 0,17 млн кубометров.

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