Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Март 2020
19 марта 2020
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Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Он уточнил, что общий расход на водоснабжение за первую половину марта составил 2 млн 412 тыс кубометров.
«Объем наполнения водохранилищ, обеспечивающих водными ресурсами Симферополь и населенные пункты Симферопольского района составил почти 12 млн кубометров в Симферопольском водохранилище, более 12 млн кубометров в Партизанском водохранилище и более 3 млн кубометров – в Аянском водохранилище», – цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.
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Вице-премьер добавил, что в первой половине марта приток в водохранилища, обеспечивающие водными ресурсами Ялту, составил 3,4 млн кубометров, при этом расход воды составил 0,17 млн кубометров.
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