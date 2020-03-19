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Коронавирус

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Сколько людей находятся на карантине из-за коронавируса в Крыму

Четверг
19 марта 2020
13:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Крыму и в Севастополе под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 267 человека. Из них 16 человек наблюдаются в больницах с признаками респираторной вирусной инфекциии.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что всего за период мониторинга обследование на наличие COVID-2019 в регионе прошли более 900 человек.

Отмечается, что за всеми прибывшими из неблагоприятных стран по коронавирусу организовано ежедневное медицинское наблюдение сроком на 14 дней.

Ранее глава Крым объявил с 17 марта на полуострове режим повышенной готовности из-за распространения китайского коронавируса. В связи с этим был отменен ряд мероприятий, посвященных празднованию годовщины шестилетия присоединения Крыма к РФ.

Читайте: Есть ли коронавирус в Крыму? Эксперты уверены, что его будут скрывать до последнего

Однако на сегодняшний день в Крыму пока официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-2019, отмечают в Роспотребнадзоре.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.

Вчера: Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.

Вчера: Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

Вчера: В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/skolko-ljudei-nahodyatsya-na-karantine-izza-koronavirusa-v-krymu-129209/

 
 

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