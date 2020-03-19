Сколько людей находятся на карантине из-за коронавируса в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова Украинцы перестали ездить в Крым В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции Власти предлагают крымчанам самим шить маски

В Крыму и в Севастополе под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 267 человека. Из них 16 человек наблюдаются в больницах с признаками респираторной вирусной инфекциии.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что всего за период мониторинга обследование на наличие COVID-2019 в регионе прошли более 900 человек.

Отмечается, что за всеми прибывшими из неблагоприятных стран по коронавирусу организовано ежедневное медицинское наблюдение сроком на 14 дней.

Ранее глава Крым объявил с 17 марта на полуострове режим повышенной готовности из-за распространения китайского коронавируса. В связи с этим был отменен ряд мероприятий, посвященных празднованию годовщины шестилетия присоединения Крыма к РФ.

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Однако на сегодняшний день в Крыму пока официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-2019, отмечают в Роспотребнадзоре.

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Вчера : Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.

Вчера : Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

Вчера : В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.