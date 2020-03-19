Русский театр в Симферополе приостановил работу

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Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького в Симферополе приостановил работу на неопределенный срок.

Об этом говорится в сообщении дирекции театра.

«Согласно п.1 и п.2 Указа главы РК от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» спектакли отменены с 17 марта и до особого распоряжения», - говорится в сообщении дирекции.

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Зрители могут вернуть приобретенные билеты в кассу при наличии паспорта и кассового чека, либо сохранить и воспользоваться ими после снятия особого распоряжения. «Данные билеты будут действительны на любой спектакль текущего репертуара по вашему выбору», - сообщили в театре.

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