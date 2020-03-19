Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Министр финансов Крыма не видит проблем в падении рубля Новосибирская певица выпустила клип в поддержку рубля Рубль опять снижается В Крыму доллар продают по 87 рублей Курс доллар достиг 84 рублей
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
© br.rbth.com
Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару падает на 7,4% и составляет 80,9 рублей. В свою очередь цена фьючерса на нефть марки Brent составляет 26,42 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 02:10 по Москве, пишет ТАСС.
Накануне доллар поднялся выше отметки в 82 рубля на рынке Forex, евро превысил 90 рублей.
При этом ранее американская и европейская валюты уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта - 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно.Резкое ослабление российской валюты вызвано падением цен на нефть: стоимость марки Brent и WTI обновили минимумы с 2002-2003 годов.
Читайте: Подавляющее большинство крымчан не могут позволить себе ипотеку
При этом с понедельника в какой-то момент на вечерних внебиржевых торгах рубль падал к доллару более чем на 12%. Если бы неделя завершилась при таких темпах обесценивания — она оказалась бы наихудшей с 1999 года. Ни в 2014—2015 гг. ни в 2008—2009 гг. не было столь драматичной для рубля недели.
Отмечается, что спрос на «черное золото» снизила пандемия коронавируса, что привело к дополнительному снижению стоимости нефти. Кроме этого, Саудовская Аравия после срыва сделки ОПЕК+ объявила об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило нефтяные котировки. Всего с начала года цены на нефть упали почти вдвое.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.
Среда, 18 марта 2020: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.
Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Вторник, 17 марта 2020: В Крымстате рассказали, какие товары и услуги подорожали в феврале. В Крыму зафиксировали в феврале 2020 года рост цен на продовольственные товары и сферу услуг.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/rubl-perezhivajut-svoju-hudshuju-nedelju-s-1999go-goda-129194/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции