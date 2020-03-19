Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

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Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.

Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару падает на 7,4% и составляет 80,9 рублей. В свою очередь цена фьючерса на нефть марки Brent составляет 26,42 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 02:10 по Москве, пишет ТАСС.

Накануне доллар поднялся выше отметки в 82 рубля на рынке Forex, евро превысил 90 рублей.

При этом ранее американская и европейская валюты уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта - 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно.Резкое ослабление российской валюты вызвано падением цен на нефть: стоимость марки Brent и WTI обновили минимумы с 2002-2003 годов.

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При этом с понедельника в какой-то момент на вечерних внебиржевых торгах рубль падал к доллару более чем на 12%. Если бы неделя завершилась при таких темпах обесценивания — она оказалась бы наихудшей с 1999 года. Ни в 2014—2015 гг. ни в 2008—2009 гг. не было столь драматичной для рубля недели.

Отмечается, что спрос на «черное золото» снизила пандемия коронавируса, что привело к дополнительному снижению стоимости нефти. Кроме этого, Саудовская Аравия после срыва сделки ОПЕК+ объявила об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило нефтяные котировки. Всего с начала года цены на нефть упали почти вдвое.

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