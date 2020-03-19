Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Обвал рубля

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Министр финансов Крыма не видит проблем в падении рубля Новосибирская певица выпустила клип в поддержку рубля Рубль опять снижается В Крыму доллар продают по 87 рублей Курс доллар достиг 84 рублей

Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

Четверг
19 марта 2020
08:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

© br.rbth.com

Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.

Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару падает на 7,4% и составляет 80,9 рублей. В свою очередь цена фьючерса на нефть марки Brent составляет 26,42 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 02:10 по Москве, пишет ТАСС.

Накануне доллар поднялся выше отметки в 82 рубля на рынке Forex, евро превысил 90 рублей.

При этом ранее американская и европейская валюты уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта - 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно.Резкое ослабление российской валюты вызвано падением цен на нефть: стоимость марки Brent и WTI обновили минимумы с 2002-2003 годов.

Читайте: Подавляющее большинство крымчан не могут позволить себе ипотеку

При этом с понедельника в какой-то момент на вечерних внебиржевых торгах рубль падал к доллару более чем на 12%. Если бы неделя завершилась при таких темпах обесценивания — она оказалась бы наихудшей с 1999 года. Ни в 2014—2015 гг. ни в 2008—2009 гг. не было столь драматичной для рубля недели.

Отмечается, что спрос на «черное золото» снизила пандемия коронавируса, что привело к дополнительному снижению стоимости нефти. Кроме этого, Саудовская Аравия после срыва сделки ОПЕК+ объявила об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило нефтяные котировки. Всего с начала года цены на нефть упали почти вдвое.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.

Среда, 18 марта 2020: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.

Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Вторник, 17 марта 2020: В Крымстате рассказали, какие товары и услуги подорожали в феврале. В Крыму зафиксировали в феврале 2020 года рост цен на продовольственные товары и сферу услуг.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/rubl-perezhivajut-svoju-hudshuju-nedelju-s-1999go-goda-129194/

 
 

Финансы и бизнес

Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года

Что происходит с курсом рубля и ценой на нефть

Что происходит с курсом рубля и ценой на нефть

Крымчане беднеют даже официально: зарплаты становятся ниже, квартиры дороже

Крымчане беднеют даже официально: зарплаты становятся ниже, квартиры дороже

За год в Крыму выявили почти три сотни поддельных банкнот

За год в Крыму выявили почти три сотни поддельных банкнот

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
СЮЖЕТ
Коронавирус

Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.