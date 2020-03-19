Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет

Четверг
19 марта 2020
11:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенничества.

Женщина пояснила, что на одном из интернет-сайтов нашла объявление о продаже игровой приставки. Цена устроила покупательницу, поэтому она связалась с продавцом и перечислила на указанный им электронный кошелек оплату – порядка 8 тыс. рублей.Однако товар потерпевшей так и не был отправлен.

Раскрыть преступление по «горячим следам» полицейским не удалось. Однако оперативно-розыскные мероприятия не прекращались. В итоге полицейскими было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Злоумышленником оказался несовершеннолетний житель Вологодской области.

Читайте: Пьяный севастопольец напал на подстанцию «скорой помощи»

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что объявление о продаже приставки на разместил с целью завладения денежными средствами путем обмана, не намереваясь в дальнейшем отправлять покупателям товар.

Чужие деньги он обналичил и потратил на личные нужны.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

Вчера: В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину. В Севастополе сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину, ограбившую 64-летнего мужчину.

Среда, 18 марта 2020: В Алуште задержали подозреваемого в разбое. Полицейскими Алушты задержан мужчина, подозреваемый в совершении разбойных нападений на магазины.

Вторник, 17 марта 2020: В Ялте мужчина обокрал санаторий. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже «по горячим следам», передает пресс-служба МВД по РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/rossiiskii-podrostok-razvel-krymchanku-na-dengi-cherez-internet-129126/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

«В Крыму и без коронавируса все печально» - эксперты о курортном сезоне-2020

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

Крымские туроператоры все еще надеются, что «коронавирус привлечет туристов на полуостров»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

В Верховная Раде зарегистрировали законопроект «о подаче воды в Крым»

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Какие препараты необходимо принимать при коронавирусе

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.