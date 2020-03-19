Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет

В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенничества.

Женщина пояснила, что на одном из интернет-сайтов нашла объявление о продаже игровой приставки. Цена устроила покупательницу, поэтому она связалась с продавцом и перечислила на указанный им электронный кошелек оплату – порядка 8 тыс. рублей.Однако товар потерпевшей так и не был отправлен.

Раскрыть преступление по «горячим следам» полицейским не удалось. Однако оперативно-розыскные мероприятия не прекращались. В итоге полицейскими было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Злоумышленником оказался несовершеннолетний житель Вологодской области.

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Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что объявление о продаже приставки на разместил с целью завладения денежными средствами путем обмана, не намереваясь в дальнейшем отправлять покупателям товар.

Чужие деньги он обналичил и потратил на личные нужны.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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