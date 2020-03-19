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Власть -> Финансы и бизнес

Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма

Четверг
19 марта 2020
17:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«По заявлениям нашего правительства, все программы, которые финансируются из бюджета РФ, будут финансироваться в полном объеме. Я не сомневаюсь, что программы, которые уже закреплены в национальных проектах, а на Крым предусмотрено 13,7 миллиарда, будут полностью профинансированы», – сказал глава профильного комитета ГД.

При этом Аксаков отметил, что удорожание тех или иных проектов может возникнуть, если в их реализации используется иностранное оборудование, которое нужно приобретать за доллары. В частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено использование зарубежного оборудования.

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Парламентарий отметил, что в Фонде национального благосостояния РФ достаточно резервов, чтобы пережить кризисный период, в полном объеме выполняя социальные обязательства и финансируя нацпроекты и программы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года. Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.

Среда, 18 марта 2020: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.

Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Вторник, 17 марта 2020: В Крымстате рассказали, какие товары и услуги подорожали в феврале. В Крыму зафиксировали в феврале 2020 года рост цен на продовольственные товары и сферу услуг.

 

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