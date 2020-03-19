Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 марта 2020
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«По заявлениям нашего правительства, все программы, которые финансируются из бюджета РФ, будут финансироваться в полном объеме. Я не сомневаюсь, что программы, которые уже закреплены в национальных проектах, а на Крым предусмотрено 13,7 миллиарда, будут полностью профинансированы», – сказал глава профильного комитета ГД.
При этом Аксаков отметил, что удорожание тех или иных проектов может возникнуть, если в их реализации используется иностранное оборудование, которое нужно приобретать за доллары. В частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено использование зарубежного оборудования.
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Парламентарий отметил, что в Фонде национального благосостояния РФ достаточно резервов, чтобы пережить кризисный период, в полном объеме выполняя социальные обязательства и финансируя нацпроекты и программы.
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