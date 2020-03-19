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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта

Четверг
19 марта 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9, ближайшей ночью от +1 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 19 марта.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 70 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Ялте в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 9, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 69 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 75 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 65 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 61 процентов. Ветер юго-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 8, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 68 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Гаспре - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Партените - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Черноморском - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 марта

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: Зима не отступает: в Крыму прогнозируют морозы. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются заморозки.

Среда, 18 марта 2020: Штормовое предупреждение: на Крым идет сильный ветер. Днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Среда, 18 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от –1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

 

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