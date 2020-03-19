После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

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С 2017 года одиннадцать государств, включая Панаму, Монголию, Белиз, Боливию, Ливан, Палау, Сьерра-Леоне, Танзанию и Того, исключили из регистров 53 суда за нарушение санкций и заходы в порты Крыма.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) Виталий Мошкивский.

По словам Мошкивского, в начале 2020 года шесть судов после захода в порты Крыма были лишены права плавания под флагом Белиза, Боливии, Камеруна и Коморских островов. По данным посольства, в настоящее время информация о заходах в порты Крыма иностранных судов, кроме судов под флагами России и Сирии, отсутствует.

«Случаи лишения судна флага не уникальны. В частности, известно об исключении судов из Регистра судоходства за нарушение санкционного режима в отношении Северной Кореи, установленного Советом безопасности ООН», – добавил Мошкивский.

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По мнению Виталия Мошкивского, сложность для Украины заключается в налаживании на государственном уровне оперативного мониторинга заходов судов в Крым, а также сбора доказательств, поскольку капитаны фальсифицируют судовые документы.

«В последнее время мы фиксируем, что капитаны судов даже закрывают тряпками название судна, номер IMO и порт приписки, чтобы предотвратить идентификацию судна на случайных фотографиях, которые иногда появляются в социальных сетях во время пребывания судна-нарушителя в закрытых портах Крыма», – говорит он.

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