После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: ЕС официально продлил санкции по Крыму В McDonald's опровергли открытие ресторана в Крыму В Литве суд отказался признавать документ, выданный в Крыму США призывают вводить санкции против России из-за Крыма Беларусь отказалась запускать прямые авиарейсы в Крым
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) Виталий Мошкивский.
По словам Мошкивского, в начале 2020 года шесть судов после захода в порты Крыма были лишены права плавания под флагом Белиза, Боливии, Камеруна и Коморских островов. По данным посольства, в настоящее время информация о заходах в порты Крыма иностранных судов, кроме судов под флагами России и Сирии, отсутствует.
«Случаи лишения судна флага не уникальны. В частности, известно об исключении судов из Регистра судоходства за нарушение санкционного режима в отношении Северной Кореи, установленного Советом безопасности ООН», – добавил Мошкивский.
Читайте: «Князь Владимир» начал свой самый длинный круизный сезон
По мнению Виталия Мошкивского, сложность для Украины заключается в налаживании на государственном уровне оперативного мониторинга заходов судов в Крым, а также сбора доказательств, поскольку капитаны фальсифицируют судовые документы.
«В последнее время мы фиксируем, что капитаны судов даже закрывают тряпками название судна, номер IMO и порт приписки, чтобы предотвратить идентификацию судна на случайных фотографиях, которые иногда появляются в социальных сетях во время пребывания судна-нарушителя в закрытых портах Крыма», – говорит он.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 марта 2020: Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело. В Крыму выявлены факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд Росморпорта.
Среда, 4 марта 2020: Власти вновь обещают починить причал в Алупке. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции морского причала в Алупке вблизи Воронцовского дворца.
Понедельник, 2 марта 2020: «Князь Владимир» начал свой самый длинный круизный сезон. Круизный лайнер «Князь Владимир» начал навигацию по Черному морю на два месяца раньше, чем в прошлом году.
Пятница, 14 февраля 2020: В морских портах Крыма увольняют сотни человек. Руководство предприятия «Крымские морские порты» сообщает о массовых увольнениях портовиков.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/posle-zahoda-v-porty-kryma-lishili-flagov-53-inostrannyh-suda-129243/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
06:37 Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок
06:07 Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 марта
19 марта Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
19 марта Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова
19 марта Крымчанин получил 20 лет тюрьмы за мужеложство
19 марта Украинцы перестали ездить в Крым
19 марта Захарова решила, что Украина готовит провокацию в Крыму
19 марта В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции