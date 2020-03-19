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Власть -> Проблемы здравоохранения

Подрядчик строительства «Тавриды» вводит ограничения для работников из-за коронавируса

Четверг
19 марта 2020
15:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Подрядчик строительства трассы «Таврида» компания «ВАД» вводит ограничения для своих работников из-за коронавируса.

По информации пресс-службы компании, до 30 апреля ограничиваются поездки в иностранные государства как в служебных, так и личных целях. Вернувшихся из-за рубежа ожидает двухнедельный карантин на дому с обращением в медицинское учреждение по месту жительства за больничным листом.

Также работников просят воздержаться от поездок по России и Крыму.

«В производственных и служебных помещениях уборка с использованием дезинфицирующих средств будет проводиться трижды в день. Особое внимание уделят дезинфекции турникетов, оконных и дверных ручек. Среди сотрудников будет распространена памятка о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, информацию разместят на стендах в штабах строительства, общежитиях и на производственных участках», – говорится в сообщении.

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В компании отметили, что решение вступает в силу с 20 марта.

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Вчера: Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/19/podryadchik-stroitelstva-tavridy-vvodit-ogranicheniya-dlya-rabotnikov-izza-koronavirusa-129174/

 
 

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