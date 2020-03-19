Подрядчик строительства «Тавриды» вводит ограничения для работников из-за коронавируса

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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По информации пресс-службы компании, до 30 апреля ограничиваются поездки в иностранные государства как в служебных, так и личных целях. Вернувшихся из-за рубежа ожидает двухнедельный карантин на дому с обращением в медицинское учреждение по месту жительства за больничным листом.
Также работников просят воздержаться от поездок по России и Крыму.
«В производственных и служебных помещениях уборка с использованием дезинфицирующих средств будет проводиться трижды в день. Особое внимание уделят дезинфекции турникетов, оконных и дверных ручек. Среди сотрудников будет распространена памятка о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, информацию разместят на стендах в штабах строительства, общежитиях и на производственных участках», – говорится в сообщении.
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В компании отметили, что решение вступает в силу с 20 марта.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крым подал заявку на получение трех млн медицинских масок. Республика Крым подала заявку на получение 3 млн медицинских масок, которые будут направлены в аптечную сеть.
Вчера: Крымчан просят не выезжать за пределы полуострова. Лишний раз выезжать за пределы Крыма без необходимости не рекомендуется.
Вчера: Власти предлагают крымчанам самим шить маски. Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок.
Вчера: В Крыму подготовили 71 стерильный бокс для приема больных коронавирусом. Медицинские организации Минздрава РК готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на коронавирус.
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