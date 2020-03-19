Названы два условия прекращения пандемии COVID-19

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Одно из условий предполагает, что большинство населения планеты переболеет коронавирусом и выработает иммунитет, а второе - ослабление самого патогена вследствие мутаций.

Ученые Школы системной биологии GMU (США) назвали два условия, при которых может прекратиться пандемии COVID-19: человечество должно выработать иммунитет или вирус должен мутировать. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает РИА Новости.

Известно, что в новом организме SARS-CoV-2 ослабляется, что наблюдалось на примере других вирусов, в том числе коронавирусов. При переходе вируса от человека к человеку в нем появляются мутации, и такая эволюция часто делает инфекционный агент менее заразным и менее смертельным. Это позволит коронавирусу успешно сосуществовать с человеком, что уже делают возбудители простуды и гриппа. Однако неизвестно, сколько времени это займет.

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Во втором случае вирусом должны заразиться около 70 процентов населения стран мира. Тогда у необходимого числа людей возникнут антитела, способные справиться с инфекцией. Это станет концом для эпидемии, поскольку у многих разовьется иммунитет.

По последним данным, в мире зафиксировано 219,3 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. От этого умерли 8,9 тысячи человек, выздоровели 85,7 тысячи. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Ранее стало известно, что вирус не мог быть произведен в лаборатории, а появился есттесственным образом.

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