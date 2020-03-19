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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На пожаре в Севастополе погиб человек

Четверг
19 марта 2020
09:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
19 марта 2020


Мужчина погиб на пожаре, произошедшем в Севастополе сегодня ночью.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю, из горящего дома было эвакуировано семь человек.

«По прибытии подразделений по указанному адресу было установлено, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. На месте было сформировано звено газодымозащитной службы, которое проникло в помещение, где был обнаружен человек. Сотрудниками «скорой помощи» на месте был установлен факт его гибели. Была произведена эвакуация семи жильцов дома», – сообщили в МЧС.

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Сообщение спасателям поступило в 2.22. Площадь пожара составила 350 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар в 3.10. Полностью он был ликвидирован в 8.24.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю и полиции. Всего было задейстовано от РСЧС 33 человека и 11 единиц техники. От МЧС – 22 человека личного состава и восемь единиц техники.

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