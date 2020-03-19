На пожаре в Севастополе погиб человек

Мужчина погиб на пожаре, произошедшем в Севастополе сегодня ночью.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю, из горящего дома было эвакуировано семь человек.

«По прибытии подразделений по указанному адресу было установлено, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. На месте было сформировано звено газодымозащитной службы, которое проникло в помещение, где был обнаружен человек. Сотрудниками «скорой помощи» на месте был установлен факт его гибели. Была произведена эвакуация семи жильцов дома», – сообщили в МЧС.

Читайте: Почти половина пострадавших в ДТП в Севастополе получили травмы на переходах

Сообщение спасателям поступило в 2.22. Площадь пожара составила 350 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар в 3.10. Полностью он был ликвидирован в 8.24.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю и полиции. Всего было задейстовано от РСЧС 33 человека и 11 единиц техники. От МЧС – 22 человека личного состава и восемь единиц техники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Из пересохшего Симферопольского водохранилища вытащили автомобиль. На водохранилище у окраины Симферополя автомобиль «Нива» подъехал слишком близко к воде и самостоятельно выбраться не смог.

Среда, 18 марта 2020 : В Крыму волки задрали стадо коз. В селе Кирпичное Белогорского района волки напали на стадо коз.

Среда, 18 марта 2020 : Во вчерашнем пожаре в Крыму погибла супружеская пара и двое детей. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку по факту гибели на пожаре в Симферополе четырех человек – супружеской пары и двух их внучек.

Вторник, 17 марта 2020 : Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов. Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов.